Alunos do Ensino Médio tem até sexta (13) para definir itinerário formativo para 2025

Os 425 mil estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo têm até esta sexta (13) para definir o itinerário formativo que seguirão até a conclusão da educação básica. A escolha é obrigatória e precisa ser registrada na Secretaria Escolar Digital (SED). Entre as opções, há nove cursos técnicos oferecidos diretamente nas unidades de ensino, além de turmas formadas em parceria com o Senai e o Senac.

A expectativa da Secretaria da Educação é ampliar de 71,9 mil alunos que cursam o Ensino Médio Técnico em 2024 para 170 mil matriculados no próximo ano letivo. Ou seja, um aumento de quase 140% no número de vagas oferecidas no ensino técnico profissionalizante.

Além do ensino técnico, estudantes da 1ª série podem optar pelas áreas de humanas ou exatas no itinerário formativo. O diretor do departamento curricular da Coordenadoria Pedagógica da Educação, Fábio Paiva, explica sobre as escolhas:

“São três caminhos possíveis: os estudantes podem escolher entre os itinerários de áreas de conhecimento, cursar exatas ou humanas, ou poderão cursar o itinerário formativo técnico. Neste ambiente de escolha, o estudante deverá indicar qual é a sua primeira, segunda, terceira e quarta opção de itinerário”

Opções para o itinerário formativo técnico

No itinerário formativo técnico profissional, há nove opções de cursos com aulas diretamente nas escolas estaduais: administração, agronegócio, ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Os cursos têm aulas ministradas por professores contratados da Secretaria de Educação ou do Centro Paula Souza.

Além disso, há cursos oferecidos em parceria com o Senai e Senac. Neste caso, os alunos precisam se dirigir às escolas parceiras no contraturno das aulas e há outras opções de cursos disponíveis, como eletroeletrônica e segurança no trabalho, por exemplo.

A escolha do itinerário é exclusiva para alunos que estão na 1ª série do Ensino Médio. Os alunos que estão cursando a 2ª série do Ensino Médio em 2024 não participam do processo de escolha do itinerário. No próximo ano, esses estudantes darão continuidade ao curso que frequentam atualmente, sendo que não é possível mudar de área.