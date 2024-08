Alunos do Ensino Médio e Fundamental têm acesso gratuito às trilhas do Caminhos do Mar

Uma parceria firmada entre a Parquetur, concessionária responsável pela gestão do uso público de parques nacionais e unidades de conservação brasileiros, e a Intranet Educação SP está viabilizando que alunos do Ensino Médio e Fundamental do estado de São Paulo possam vivenciar uma aula em meio à natureza e com a história contada por guias monitores e biólogos.

A experiência ocorre na unidade de conservação Caminhos do Mar, que integra o Parque Estadual Serra do Mar e foi criada com o propósito de assegurar a proteção ao patrimônio biológico e da fauna e flora do bioma Mata Atlântica.

Além da riqueza natural, a área concentra um importante acervo cultural e histórico composto de oito monumentos erguidos em 1922 em homenagem ao centenário da Independência do Brasil.

Com o projeto, que pode se estender a outros parques concessionados, a Parquetur objetiva despertar nas crianças a compreensão sobre a importância da conservação ambiental e o interesse pela história do Brasil, que tem nas trilhas do Caminhos do Mar um dos capítulos mais importantes.

A visita tem a duração média de 4 horas e pode envolver uma ou mais trilhas do Caminhos do Mar, por onde se distribuem nove pontos turísticos — Monumento ao Pico, Rancho da Maioridade, Calçada do Lorena, Padrão do Lorena, Cruzeiro Quinhentista, Pontilhão Raiz da Serra, Pouso Paranapiacaba, Belvedere Circular e as Ruínas. O agendamento das escolas deve ser feito com Rosangela Almeida (WhatsApp: 11 98765-1151).

Conheça os roteiros:

Roteiro Histórico | 8 km (ida/volta)

Caminhada pela Estrada Caminho do Mar (antiga Estrada Velha de Santos), trilha asfaltada onde estão localizados os mirantes para a Baixada Santista e alguns dos Monumentos Históricos construídos em 1922. Foi a primeira via de acesso pavimentada com concreto da América Latina, e ligou São Paulo ao litoral.

Roteiro Ecoturístico | 3,5 km (ida/volta)

Calçada do Lorena, uma trilha em meio à Mata Atlântica em um caminho pavimentado em pedras de 1792, que atravessa a Estrada Caminho do Mar (Roteiro Histórico) em três pontos. Foi por onde D. Pedro I passou para proclamar a Independência do Brasil em 1822.

Roteiro Aventura | 4,5 km (ida/volta)

Trilha da Cachoeira da Torre com subidas e descidas de morros passando por várias fitofisionomias da Mata Atlântica, chegando então à cachoeira que tem visual parcial para a Baixada Santista e poço para banho.

SERVIÇO

O Caminhos do Mar tem dois acessos:

Portaria São Bernardo do Campo:

Rod. SP 148 (Estrada Caminho do Mar), Km 38 – São Bernardo do Campo – SP

Portaria Cubatão:

Rod. SP 148 (Estrada Caminho do Mar), Km 50 – Cubatão – SP

Horário de funcionamento: quarta-feira a domingo e em feriados, das 8h às 17h

E-mail: [email protected]

Redes sociais: @caminhosdomar / facebook.com/parquecaminhosdomar

www.caminhosdomar.com.br