Alunos do curso SP na Broadway apresentam o espetáculo In Concert – Uma Noite na Broadway

O elenco do curso São Paulo na Broadway apresenta o espetáculo In Concert – Uma Noite na Broadway dia 27 de janeiro, sábado, às 20h, no Teatro Gamaro. Sob a direção de Ricardo Nesi e orientação de professores de destaque no mercado do teatro musical, como Andrezza Massei, Bruna Guerin, Carol Costa, Dante Paccola, Fred Silveira, Giulia Nadruz, Guilherme Logullo e Vanessa Costa, o espetáculo promete ser uma celebração ao talento e dedicação dos alunos e seus orientadores.

A apresentação conta com performances e números de grandes musicais, incluindo Anything Goes, Cabaret, Chicago, Company, Dick Tracy, Legalmente Loira, Mary Poppins e Os Miseráveis. Os ingressos não possuem lugares marcados, sendo divididos apenas por setores, e podem ser comprados com antecedência pela Sympla.

Professores Residentes

Francine Lobo

Patricia Nesi

Professores Convidados

Andrezza Massei

Bruna Guerin

Carol Costa

Dante Paccola

Fred Silveira

Giulia Nadruz

Guilherme Logullo

Vanessa Costa

Espetáculo In Concert

Data: 27 de janeiro, sábado, às 20h

Ingressos: SymplaLocal: Teatro Gamaro (Rua Dr. Almeida Lima, 1176 Mooca, São Paulo – SP)

Duração: aproximadamente 90 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 762 lugares

Sobre a Nesi Artes

A Nesi Artes foi inaugurada em 2016 pelo produtor Ricardo Nesi. Desde então, é responsável por projetos como, Prêmio Criarte (4 edições), Troféu Vaudeville (1 edição), Encontro dos Diretores das Escolas de Dança de São Paulo com Inês Borgéa (1 edição) e curso on-line “A Visão macro de como uma obra é construída” com Ricardo Nesi para o ProAc.

Dentro desses projetos, a Nesi já atendeu mais de 65 escolas de dança, 1.200 bailarinos, mais de 3.600 espectadores e 13 patrocinadores. Assim como também já foram distribuídos mais de R$10.000 em prêmios em dinheiro.

Nosso objetivo é levar qualidade, inovação, profissionalismo e organização de eventos em diversas categorias no mundo da dança. Assim como promover o acesso aos bens, produtos e serviços culturais, para pessoas de condições socioeconômica, etnia, deficiência, gênero que precisem de mais atenção.

Instagram / Site