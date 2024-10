Alunos do Colégio BIS, são classificados para a final da Olimpíada Brasileira de Empreendedorismo

Um grupo de alunos do colégio bilíngue Brazilian International School (BIS), de São Paulo, capital, está entre os 12 melhores projetos escolhidos entre mais de 400 escolas para a etapa final da “Olimpíada de Empreendedorismo para alunos de Ensino Médio e Fundamental com investidores Reais”.

Solução de IA ajuda a encontrar a universidade perfeita

Os alunos concorrem na categoria Ensino Médio da premiação, com o projeto “myCalling”. Trata-se de uma solução criada pelos estudantes que une o melhor da Inteligência Artificial com o toque humano de um conselheiro educacional. A ideia para o projeto surgiu a partir de uma dor dos próprios estudantes: encontrar o curso e a universidade ideal para estudar no exterior passar por muitas etapas, incluindo provas, formulários, cartas de recomendação e cronogramas diferentes a depender de cada país e instituição. Na prática, o aplicativo “conversa” com o estudante, entendendo suas paixões e aspirações, compilando e cruzando dados para traçar o perfil do estudante e da universidade, e assim “dar um match”.

Startup foi criada e premiada no exterior

A concepção do projeto envolveu três meses de preparação no Brasil – quando os jovens estudaram temas como marketing, análise de custos e concorrência – e teve o ápice em abril deste ano, durante um desafio que durou 13 dias, na Inglaterra. Ao chegar no país europeu, os estudantes receberam o briefing do desafio e tiveram de desenvolver startups e planos de negócios, em um formato inspirado nos programas de MBA da Ivy League e de universidades como Oxford e Cambridge.

Do desafio, nasceu o “myCaling”, que proporcionou aos estudantes do Colégio BIS voltar para casa com dois troféus na mala: melhor apresentação do campus e o segundo lugar na categoria melhor ideia de produto da competição “The Masters – Insight into Management”, que tem como foco jovens que aspiram a se tornar líderes globais em negócios.

Agora, os jovens têm na Olimpíada Nacional de Empreendedorismo Escolar um novo desafio. “A classificação para a última fase da Olimpíada Nacional é um reflexo do talento e da determinação dos alunos do Colégio BIS, que continuam se destacando em competições de alto nível, tanto no Brasil quanto no exterior”, diz a diretora executiva do colégio, Alessandra Pellegrino.

A expectativa para a Olimpíada é grande, e o colégio já se prepara para torcer pelos seus representantes. “Estamos muito orgulhosos da dedicação e do comprometimento desses alunos. Eles têm mostrado uma incrível capacidade de inovação e trabalho em equipe, e mal podemos esperar para vê-los brilhar na fase final”, destaca a coach Fabiana Matta, responsável por orientar os alunos desde o início dos trabalhos.

O Colégio BIS investe no ensino de empreendedorismo. As turmas de Ensino Médio, por exemplo, têm uma disciplina eletiva sobre o tema. A instituição acredita que ensinar empreendedorismo aos jovens na escola é fundamental para despertar a criatividade, a autonomia e a capacidade de resolver problemas, preparando-os para um futuro onde a inovação e a iniciativa serão essenciais.

A final da Olimpíada de Empreendedorismo prevista para dezembro, contempla dois segmentos, Fundamental II e Ensino Médio. Os alunos classificados estarão em contato com investidores reais. Os vencedores receberão certificados de participação, troféus para as escolas, mentoria online do time de jurados para as três startups mais bem colocadas, além da possibilidade real de aporte financeiro em seus projetos por parte de investidores.

A Olimpíada de Empreendedorismo para alunos de Fundamental II e Ensino Médio com Investidores Reais conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Federal do Espírito Santos e Universidade de São Paulo.