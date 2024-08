Alunos disputam seis modalidades no Jeesp e vagas na Olimpíada Brasileira de Matemática

Enquanto os Jogos Olímpicos ainda acontecem em Paris, estudantes da rede estadual de ensino também disputam a primeira etapa das finais de sete modalidades nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp). Entre os alunos que estão nas cidades de Águas de Lindóia, Itapira, Lindóia e Socorro para as finais que acontecem até a próxima sexta-feira (9), 17 deles enfrentaram um segundo desafio nesta quarta-feira (7). Medalhistas de ouro na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp), eles fizeram uma pausa nos esportes para participar da prova que selecionará 225 alunos para a Olimpíada Brasileira de Matemática.

Em todo o estado, a prova foi aplicada nesta quarta-feira para 16,5 mil estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que se destacaram na primeira edição da competição estadual de matemática e foram premiados com a medalha de ouro. Além da classificação para a OBM, os 225 estudantes também terão acesso a aulas intensivas na disciplina.

Os 17 estudantes medalhistas de ouro na Omasp são competidores da primeira etapa das finais dos Jeesp na categoria sub-14 nas seguintes modalidades: basquetebol, futsal, handebol, voleibol, damas e xadrez. Estudantes da rede também estão competindo para as finais de tênis de mesa nos Jeesp, mas não há representante dessa modalidade na etapa atual da Omasp.

“O pedido desses estudantes para que, estando nos Jeesp, eles também pudessem competir pelas 225 vagas da OBM, é motivo de orgulho para a Secretaria da Educação. Nós temos, aqui, alunos apaixonados pela matemática e apaixonados por esportes. Que eles sejam exemplo para seus colegas”, afirma o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos Júnior.

Os 17 estudantes do Jeesp que também competem pela Omasp estão matriculados em escolas estaduais de 15 cidades paulistas: Andradina,

Bauru, Cravinhos, Espírito Santo do Pinhal, Estrela d’Oeste, Florínea, Ibaté, Ibitinga, Inúbia Paulista, Irapuru, Nova Luzitânia, Pratânia, São Paulo e São Pedro do Turvo.

A líder de esportes da Secretaria da Educação, Priscila Souza, explicou que os estudantes foram direcionados a fazer a prova de seleção da OBM em duas cidades, Águas de Lindóia e Lindóia, e que a realização da avaliação fora da sede foi possível graças à parceria com a Secretaria de Esportes e readequação da agenda de disputas esportivas e do trabalho da Diretoria de Ensino de Mogi Mirim, que concedeu espaços e estrutura para os 17 estudantes que estão de olho nas conquistas esportivas e de matemática.

Sobre os Jeesp, Priscila conta que ainda há muitas competições pela frente. De 12 a 17 de agosto, acontecem as finais da segunda etapa da categoria sub-14, destinada a alunos de outras redes públicas e particulares. Os melhores alunos da etapa atual da rede estadual e da etapa que acontece na próxima semana disputam a finalíssima do sub-14 em 18 de agosto.

De 26 de agosto a 5 de setembro, a cidade de Praia Grande será sede das duas etapas finais e da finalíssima também de basquetebol, damas, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez, na categoria sub-17.