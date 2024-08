Alunos de São Caetano vivenciam atletismo no CTE Mario Chekin

Nesta manhã de quinta-feira (8/8), enquanto o Brasil torcia por seus atletas apresentando-se nas Olimpíadas de Paris, um grupo de alunos da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dom Benedito Paulo Alves de Souza, no bairro Santa Paula, foi vivenciar uma experiência olímpica. Eles visitaram o CTE (Centro de Treinamento Esportivo) Mario Chekin e tiveram a oportunidade de correr na pista de atletismo onde treinam atletas profissionais.

Participaram da visita 45 alunos dos 1ºs aos 5º anos, selecionados dentre os que se destacaram nas aulas de Educação Física e demonstraram interesse em participar dos Jogos Escolares, que se iniciam em setembro. “Vamos fazer uma seletiva aos Jogos Escolares. Os alunos vivenciarão um outro ambiente, com novas possibilidades de aprendizado e ainda poderemos descobrir talentos”, afirmou o professor Fabricio Coutinho de Faria.

Segundo a professora Maria Aparecida de Jesus Triunfo, a Tita, vinculada à SELJ (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude), o CTE recebe regularmente grupos de escolas, organizações sociais e dos CISEs (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade). Para agendar as visitas, é necessário enviar um email à SELJ: [email protected]. “Esse espaço maravilhoso está aberto aos moradores da cidade”, enfatizou a professora Tita.

“As saídas pedagógicas são oportunidades de oferecer aos alunos diferentes espaços de educação e cultura”, destacou a diretora da EMEF Dom Benedito, Renata Rainatto. Essas atividades fazem parte da proposta pedagógica das Cidades Educadoras, que reconhece todos os espaços da cidade como espaços educadores, na perspectiva de uma formação integral.

Desde 2023, São Caetano é membro da Associação Internacional de Cidades Educadoras, associação sem fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se comprometem com a proposta de uma educação que transcende as paredes da escola, preparando os alunos para o exercício pleno da cidadania. Além do Centro de Treinamento, os alunos das escolas da rede municipal fazem saídas pedagógicas a outros locais públicos da cidade, com parques, bibliotecas e teatros.