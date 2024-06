Alunos de projeto social confeccionam peças de agasalhos para o hospital infantil

Crianças atendidas pelo Hospital Infantil Darcy Vargas, na capital, receberam 200 peças de roupas de inverno doadas pela Campanha do Agasalho de São Paulo nesta quinta-feira (27). A entrega contou com a participação da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas. Os conjuntos foram confeccionados por alunos do Curso de Costureiro Avançado da Escola de Moda e Arte do FUSSP, projeto de capacitação profissional da gestão paulista.

No hospital, referência em atendimento pediátrico de alta complexidade em São Paulo, a primeira-dama Cristiane Freitas foi recepcionada pelo diretor do Hospital, Sergio Antonio Bastos Sarrubbo, e fez a entrega simbólica de uma peça representando a doação realizada. A ação foi acompanhada ainda pelo coordenador de Serviços de Saúde do Estado, Aldemir Soares, funcionários e dirigentes do Darcy Vargas, além do gerente da SindiTêxtil/ ABIT, Sylvio Tobias Napoli Junior.

A produção das peças que permitiu a ação junto a instituição de saúde ocorreu a partir da doação de quatro toneladas de malhas e aviamentos realizada no ano passado por parte de empresas ligadas à Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e do Sinditêxtil-SP .

Com a matéria-prima doada, o Fundo Social desenvolveu uma grade curricular especial de Costureiro Avançado – Prática em Produção de Agasalhos dentro do projeto profissionalizante Escola de Moda e Arte. A ação proporciona a inclusão e autonomia social e dá oportunidades à população de baixa renda por meio do ensino de técnicas de costura, corte e confecção.

Os kits de inverno produzidos pelos alunos e alunas do curso vêm reforçando as doações feitas pelo Fundo Social durante a Campanha do Agasalho deste ano. No hospital, a presidente do Fundo Social e primeira-dama aproveitou a ação para visitar as instalações da instituição. O Hospital Infantil Darcy Vargas Darcy atua nas áreas de Oncologia, Hematologia, Nefrologia, Cirurgia Pediátrica, Urologia e Pediatria Geral, entre outras, sendo um importante equipamento de saúde para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).