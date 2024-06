Alunos de Fatec mostram como fazer uma horta vertical em casa

Com um pallet e algumas garrafas Pet já é possível fazer uma horta vertical. A ideia partiu de um grupo de oito alunos do curso de Agronegócio da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Taquaritinga. Sob orientação de Alessandra Carla Furlanetti, professora de cooperativismo e produção vegetal, os estudantes usaram um muro da unidade para instalar as hortas. Segundo a orientadora, a ideia é “estimular a prática da agricultura urbana e sensibilizar a comunidade para criação de espaços verdes nas cidades”.

Com um corte retangular feito por um estilete, a garrafa Pet está pronta para ser preenchida com um substrato de boa qualidade, rico em nutrientes. Os alunos listam as mudas que têm mais chances de crescer saudáveis nas hortas: ervas aromáticas, hortaliças de folhas pequenas, morangos, mini pimentões, entre outros.

A manutenção também é simples. Com podas, regas regulares e retirada de folhas mortas, as plantas só precisam de luz natural ou iluminação feita com lâmpadas Led fluorescentes.

Camila Rafaela de Oliveira Perroti, Jamile Fernanda Lima, João Gabriel de Carvalho, Kamili Vitória Miranda Marques, Leonardo Cardoso de Lima, Lucas Gramory Gonzalez e Maria Eduarda Santos são os autores da proposta. Os jovens passaram uma semana executando o projeto que pode ser replicado até mesmo em apartamentos, ocupando um espaço de apenas um metro quadrado. Quem já tem prateleiras em uma área iluminada de casa pode recorrer aos vasos, sempre tomando os devidos cuidados em relação a substrato, poda e rega.