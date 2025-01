Alunos de Etecs conquistam quatro prêmios na Feira Virtual Stem Brasil

Estudantes de três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza faturaram quatro prêmios na Feira Virtual Stem Brasil 2024. As unidades estão localizadas na Região de Campinas, nos municípios de Amparo, Campinas, e Monte Mor. Os etecanos competiram com cerca de 100 projetos desenvolvidos por jovens matriculados nos Ensinos Fundamental e Médio, de escolas públicas e privadas de diversos estados do País.

Qualidade da água

O projeto Explorando as propriedades do carvão ativado proveniente do coquinho azedo em sistemas de filtragem – parte 2 foi premiado em duas categorias. Desenvolvido pelas alunas Isabella Turim, Bruna dos Santos e Clara Barbosa, com orientação de José da Silva, o trabalho foi segundo colocado em “Meio Ambiente, Reciclagem e Consumo Consciente” e terceiro em “Meninas na Ciência”.

As estudantes da Etec de Monte Mor investigaram a eficiência da combinação do coquinho, do filtro de bioplástico e do vidro na remoção de contaminantes presentes na água, além de avaliar sua viabilidade técnica e ambiental. O recurso de filtragem se mostrou uma alternativa promissora, especialmente para comunidades carentes afetadas por problemas na qualidade da água.

Robótica

Já o estudante Vitor da Silva, da Etec João Belarmino, localizada em Amparo, ficou com o segundo lugar na categoria “Tecnologia, Inovação e Robótica”, com o trabalho Controlando um braço robótico. Orientado pelo professor Emerson Baião, o projeto é uma mão mecânica que reproduz os movimentos humanos, comandada por uma webcam e por uma luva com sensores. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de tecnologias assistivas.

Casa sustentável

Em Campinas, três alunos da Etec Bento Quirino desenvolveram um protótipo de Casa sustentável, com placas fotovoltaicas para captação de energia solar e recursos para reutilização de água da chuva. Orientados pelos professores Daniele Carreira e Marcelus Guirardello, os estudantes Rafael de Almeida, Samuel Queiroz e Diêgo Santos ficaram em terceiro lugar na categoria “Ciência, Cultura e Arte”.

Ao todo, etecanos tiveram 17 projetos selecionados para participar da Feira Virtual Stem Brasil 2024. A cerimônia virtual de premiação foi realizada no mês de dezembro.