Alunos de Etecs conquistam 50% dos prêmios no Econoteen da USP

Alunos de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) conquistaram metade dos prêmios da 17ª edição do Concurso de Ensaios Econoteen, promovido pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP), sob o tema: Quais os principais problemas socioeconômicos que explicam a fome no período recente do Brasil?

“Nossos alunos são estimulados ao pensamento crítico para a solução de problemas e este evento evoca uma questão muito importante do nosso tempo. Os jovens mostraram que estão preparados para analisar e se posicionar”, parabenizou a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), Lucília Guerra.

Os vencedores da edição referente ao ano de 2023 foram:

1º) Breno Araújo de Moraes, da Escola Estadual (EE) Dr. Presciliano Pinto de Oliveira, de Nipoã;

2º) Thiago Gabriel Moura Provenzani de Castro, da Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba;

3º) Pyetra Verona, da EE Jardim Bopeva, de Praia Grande;

4º) Júlia Cândido Cardoso, da Etec Prof. Armando José Farinazzo, de Fernandópolis;

5º) Mário Henrique Ferreira Alexandre, da Etec Lauro Gomes, de São Bernardo do Campo;

6º) Rafael Silva Souza Cardoso, do Instituto Técnico de Barueri;

“Foi uma noite muito especial, com homenagem também aos alunos da primeira turma, de 1973. A Sala de Congregação conectou passado, presente e futuro da universidade e do País”, disse Mário Henrique Ferreira Alexandre, que recebeu R$ 400 como prêmio pela quinta colocação, além de hospedagem próxima à Cidade Universitária, na Capital, para participar da premiação. O concurso é individual, destinado a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas do Estado de São Paulo. Cada candidato entrega um trabalho de pesquisa dissertativo sobre o tema proposto, sob orientação de um ou mais docentes. As inscrições para a edição 2024 estão abertas até dia 19 de agosto, na internet.