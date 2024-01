Alunos de Etec recriam tabela periódica com arte inspirada em Vincent van Gogh

Mesclando Arte com Química, alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Gustavo Teixeira, de São Pedro, na região de Campinas, recriaram a tabela periódica com imagens dos quadros Noite Estrelada e Os Girassóis, do pintor holandês Vincent van Gogh (1853–1890).

A proposta surgiu de uma parceria entre os docentes Fátima Rodrigues dos Santos, professora de Arte, e Renan Vilela Bertolin, professor de Química. “Durante nossa reunião de planejamento, tivemos a ideia de criar uma tabela periódica que fosse bonita e que chamasse a atenção dos alunos, auxiliando nos estudos”, comenta Bertolin.

O docente conta que o entusiasmo com o projeto foi unânime. O desafio foi proposto aos alunos do Ensino Médio com ênfase em Ciências Exatas e Engenharia e Ensino Médio com habilitação profissional em Marketing. “Os estudantes ficaram empolgados com a possibilidade de representar uma obra de arte e os elementos”, disse.

Ao todo, foram necessárias 20 aulas para a organização, planejamento e criação da tabela. Noite Estrelada foi escolhida para ser o fundo do maior número de elementos, e Os Girassóis, para hidrogênio, gases nobres, lantanídeos e actinídeos.

“Foi possível trabalhar tanto a arte como a química em seu contexto histórico e estético, pois essas duas áreas possuem linguagem e elementos próprios. Os alunos puderam, por meio do lúdico, desenvolver conhecimentos e habilidades nas duas áreas, num processo rico e leve ao mesmo tempo”, diz.

A tabela periódica criada pelos alunos está exposta no Laboratório de Ciências da Etec.