Alunos de Etec criam sistema para monitoramento de água de aquários

Um grupo de estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) Ferrucio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, na Região de Campinas, desenvolveu um sistema para controle da acidez e temperatura da água de aquários, ajudando a melhorar a qualidade e aumentar a expectativa de vida de peixes ornamentais.

O Fishcontrol foi desenvolvido pelos alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Lucas da Silva, Miguel Preto e Thiago da Silva. Eles foram orientados pelos professores Gislaine Araújo e Lucas Parizotto.

O monitoramento do potencial hidrogeniônico (PH) e da temperatura da água é feito em tempo real por meio do software Arduino. As informações são disponibilizadas em um painel digital e sinais sonoros alertam para variações fora da normalidade.

“A ideia do projeto surgiu da dificuldade que as pessoas têm em cuidar da água do aquário, muitas vezes levando os peixes à morte. Quem nos alertou para o problema foi um criador de peixes ornamentais da espécie betta”, conta Lucas da Silva. A tecnologia é aplicável em qualquer tipo de aquário.

Mostra de ciências

Em novembro do ano passado, o projeto foi finalista da 11ª Mostra de Ciências e Tecnologia Instituto 3M, realizada em Sumaré. A competição reuniu trabalhos desenvolvidos por alunos dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico, matriculados em escolas públicas e privadas, das regiões metropolitanas de Campinas e Ribeirão Preto.

Os projetos foram avaliados por meio da apreciação detalhada de todo o material produzido pelas equipes (relatório, pôster, diário de bordo, maquete ou protótipo), bem como apresentação oral e desenvoltura em responder questões formuladas pelos avaliadores.

Ao todo, foram classificados 21 projetos de Etecs, entre os 100 finalistas, divididos em sete categorias: ciências agrárias, biológicas, exatas e da terra, humanas, da saúde, sociais aplicadas e engenharia.

O Fishcontrol foi apresentado como trabalho de conclusão de curso (TCC) no final de 2023. “Desde o início do projeto, o grupo se mostrou bastante motivado a trazer uma solução eficiente aos criadores de peixes”, avalia o orientador.