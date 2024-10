Alunos de escola pública recebem oficina e visitam grafite feito de cinzas em São Paulo

O Festival Paredes Vivas – Edição Cinzas da Floresta finalizou em São Paulo (SP) uma empena pintada com tintas feitas de cinzas de queimadas de florestas brasileiras. A iniciativa teve como objetivo valorizar o importante trabalho dos brigadistas florestais voluntários no combate ao fogo. A obra é do artista Pixote e está localizada na zona Oeste da capital, na Rua Palestra Itália, 97, na Água Branca. Nesta terça (29), das 16h15 às 17h, alunos da Escola Estadual Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho visitarão a obra.

Antes disso, das 13h às 16h, a escola recebe uma oficina com atividades de arte e educação, direcionadas aos alunos da escola com a articulação de André Hullk, oficineiro que guiará as aulas para as crianças. A ação acontece em três etapas: exibição do filme “Cinzas da Floresta”, seguida de debate e de uma oficina de pintura com as cinzas no mural da escola. A Escola Estadual Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho (Rua Prof. João Machado, 511 – Nossa Sra do Ó).

O Festival Paredes Vivas – Edição Cinzas da Floresta é uma realização da Parede Viva, com apoio da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV) e Mina Cultura. O patrocínio é da Yelum Seguradora, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Sobre a Parede Viva

Parede Viva é uma iniciativa sociocultural que acredita na arte urbana como uma poderosa ferramenta para abrir paredes que dividem pessoas e espaços. Arte para nós é uma janela que permite a conexão e a reflexão com um mundo mais colorido, sustentável e justo. Transformamos ideias em arte e assim impactamos positivamente pessoas e ambientes. Atuamos desde 2010 desenvolvendo projetos sob encomenda para diferentes clientes e demandas, sempre buscando a valorização e remuneração justa dos artistas brasileiros, valorizando as diversidades culturais e com foco na qualidade da entrega dos serviços.