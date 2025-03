Alunos de escola no ES buscam atendimento após uso impróprio de agulha em aula prática

Um incidente preocupante ocorreu em uma escola estadual de Laranja da Terra, localizada na região Noroeste do Espírito Santo, onde alunos do Ensino Médio precisaram buscar atendimento médico após a utilização de uma única agulha durante uma atividade educacional. O professor, que supervisionava uma aula prática sobre tipos sanguíneos, coletou amostras de sangue de 44 estudantes sem observar as normas de segurança adequadas.

Conforme informações da Secretaria da Educação (Sedu), todos os alunos estão bem e retornaram às aulas normalmente. Após o incidente, os estudantes foram submetidos a testes rápidos para diagnóstico de possíveis infecções, com resultados negativos para todas as doenças investigadas. Novos exames estão programados para serem realizados em 30 dias, a fim de confirmar os diagnósticos iniciais.

Na segunda-feira, dia 17, representantes da escola se reuniram com pais e alunos, juntamente com a presença da Secretaria Municipal de Saúde, para prestar esclarecimentos sobre a situação. Em decorrência do ocorrido, o professor responsável pela atividade foi demitido e o caso encaminhado para a corregedoria competente. A identidade do educador e o nome da escola permanecem em sigilo para proteger a privacidade dos alunos envolvidos.

A conduta do professor e as circunstâncias do incidente estão sendo alvo de investigação por parte da Polícia Civil do Espírito Santo.