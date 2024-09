Alunos de colégio, em SP, desenvolvem veículo movido a energia sustentável

Os alunos do ensino médio do Colégio Franciscano Pio XII, uma das instituições de ensino mais tradicionais de São Paulo – localizada no bairro do Morumbi, desenvolveram uma bicicleta movida a energia elétrica. A proposta da turma foi criada para o Itinerário de Mecanização e Robótica, e sua finalização será apresentada na Mostra Cultural da instituição, que acontece no próximo dia 28/9, com a promoção da proposta desenvolvida pelos discentes.

A ideia com a criação do veículo é incentivar o transporte sustentável dentro das grandes cidades, assim como a capital paulista, que frequentemente tem sofrido com a má qualidade do ar. Com a supervisão do professor de Física Francisco Viana, os estudantes receberam instruções de como funcionam as baterias, suas polaridades e condutores para que o projeto tomasse forma real.

“O processo de desenvolvimento do veículo com os alunos incluiu desde a pesquisa de soluções ecológicas e eficientes no dia a dia, até o levantamento de custos e estudo de viabilidade. Eles também utilizaram o SketchUp, um software de modelagem 3D, para criar um protótipo digital nomeado como ‘Velex Pio’ antes de partir para a montagem estrutural da bicicleta”, detalhou o professor.

Segundo ele, a ideia do projeto surgiu diante da necessidade existente de fomentar o desenvolvimento de veículos que não provoquem danos à natureza. “Com uma abordagem focada no uso de fontes renováveis, os alunos passaram por todas as etapas do desenvolvimento de um projeto, e materializaram em um recurso útil para a mobilização urbana e com menor impacto ambiental. Eles puderam aplicar conceitos aprendidos em física, como fundamentos de elétrica, mecânica e circuitos. Tudo isso para que eles tenham a consciência de que é possível criar algo útil na rotina das pessoas utilizando energia sustentável”, explica.

Um levantamento feito pela Tembici, empresa especializada em mobilidade, revelou que, em 2023, houve um crescimento de 66% nessa categoria de transporte e que o deslocamento com bicicletas elétricas na América Latina saltou de 56 mil para mais de 11 milhões nos últimos três anos. Neste mês de setembro, a cidade de São Paulo registrou, por cinco dias consecutivos, a pior qualidade do ar entre as grandes cidades do mundo.

Além do veículo a energia elétrica, alunos de outras turmas do colégio também desenvolveram outros projetos que visam a conscientização sobre os cuidados com a natureza, como uma estação meteorológica, construída a partir de materiais recicláveis, entre eles, caixas de isopor e de plástico, garrafas pet, filtro de café e mangueiras de silicone. E ainda, uma casa sustentável com base nos princípios da arquitetura verde e utilizando materiais como bambu, madeira e concreto de menor impacto ambiental.

Todos os projetos desenvolvidos pelos alunos serão apresentados na ‘Mostra Cultural’ do colégio. A programação completa pode ser vista pelo site oficial da instituição.