Alunos das oficinas apresentam espetáculo Cirandança em Diadema

O tradicional espetáculo Cirandança, que encerra as atividades das oficinas de dança de Diadema, vai contar neste ano com a apresentação de cerca de 1.200 estudantes, que entre terça-feira (28) e domingo (3) mostram as coreografias que desenvolveram sobre o tema ‘Trens, Traços e Trilhos’ no Teatro Clara Nunes.

São 65 turmas das oficinas realizadas nos centros culturais, e cada qual faz sua leitura do tema. “As coreografias foram criadas usando a simbologia do corpo como sendo um trenzinho mágico, que percorre diferentes caminhos”, explica a artista orientadora Daniele Santos.

Ela comentou que a concepção e a criação das apresentações contam com a participação de todos os integrantes, dentro de uma proposta colaborativa que reafirma a importância da troca de experiências. Os alunos também recebem noções de iluminação e trilha sonora, iniciação em posicionamento no palco, criação de figurino e acessórios cênicos e relação com a plateia.

O Cirandança está na sua 26ª edição, o que demonstra a força e a importância dessa linguagem na cidade, segundo a coordenadora geral do espetáculo, Ana Bottosso, diretora e coreógrafa da Companhia de Danças de Diadema. Ela citou a abrangência do Programa de Oficinas de Dança nos Centros Culturais, as ações realizadas nas escolas municipais e a presença ativa da Companhia de Danças, consolidada na cidade há 28 anos.

“O Cirandança é um grande espetáculo de beleza, arte e integração, e ele celebra a integração e a inclusão por meio da dança”, comentou.

O 26º Cirandança acontece no Teatro Clara Nunes de 28 de novembro a 3 de dezembro. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes das apresentações.

*Esta é a programação:*

28/11, 20h – Participantes: Centro Cultural Eldorado

29/11, 20h – Participantes: CEU das Artes, C.C. Heleny Guariba, C.C. Serraria e C.C. Diadema

30/11, 20h – Participantes: C.C. Vladimir Herzog e C.C. Diadema

01/12, 20h – Participantes: C.C. Taboão, C.C. Vila Nogueira, C.C. Diadema, Biblioteca Interativa Inclusiva Nogueira e Biblioteca Santa Luzia

02/12, 11h – Participantes: C.C. Serraria, C.C. Vladimir Herzog, C.C. Heleny Guariba, C.C. Eldorado, C.C. Taboão e CEU das Artes

02/12, 20h – Participantes: CEU das Artes, C.C. Eldorado e C.C. Diadema

03/12, 11h – Participantes: C.C. Diadema, C.C. Serraria, C.C. Taboão e CEU das Artes

03/12, 18h – Participantes: C.C. Diadema, C.C. Eldorado e C.C. Serraria