Alunos das escolas municipais de São Bernardo celebram chegada de peixinho herói

Era uma vez um peixe cascudo que vivia em um rio muito poluído. Depois que uma lata brilhante fica presa em sua nadadeira, ele vive uma jornada em busca de um lugar melhor para viver, aprende mais sobre si e o mundo que o cerca. Esta é a história contada na obra literária infantojuvenil “Amiga Lata, Amigo Rio”, de Thiago Cascabulho, que há 22 anos encanta crianças de todo o país, convocando alunos e professores a pensar, sentir e agir em defesa dos rios, com o Projeto Douradinho – programa de incentivo à leitura e educação ambiental patrocinado pela Santos Brasil, empresa referência em operações portuárias e logística integrada, com o incentivo do Ministério da Cultura.

Depois de lerem e estudarem os temas apresentados pelo livro, como a importância da mata ciliar e da reciclagem, os alunos das escolas municipais de São Bernardo do Campo / SP receberão o autor Thiago Cascabulho na primeira semana de junho, em encontros para lá de especiais, nas escolas.

“Em todos os meus anos na estrada, reconheço cada vez mais como esse momento de encontro com o autor é inspirador para professores e alunos. Podemos celebrar a força transformadora da literatura e sonhar juntos por um futuro em harmonia com a natureza”, diz Thiago Cascabulho, que realizará cerca de 15 encontros em São Bernardo do Campo.

Mas qualquer escola do Brasil pode realizar o Projeto Douradinho gratuitamente, já que todos os materiais do projeto, incluindo um curso EAD certificado pela “Pedagogia pela Liberdade”, podem ser acessados livremente pelo site do programa.

“O objetivo do Projeto Douradinho é promover uma visão cidadã em defesa das águas. Fornecemos as ferramentas, acompanhamos o desenvolvimento das atividades nas escolas, mas quem realmente faz acontecer são as professoras. E todos os anos somos surpreendidos pela profundidade e qualidade dos resultados”, afirma Laura Amorim, educadora ambiental e produtora executiva do Projeto Douradinho.

Para Béatrice de Toledo Dupuy, gerente executiva de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Santos Brasil, a parceria com o projeto fortalece o compromisso da Companhia em contribuir para a conservação do meio ambiente e desenvolvimento humano, especialmente das regiões onde mantém operações. “Na Santos Brasil acreditamos no poder da transformação da sociedade, por meio do conhecimento e da educação ambiental. O Projeto Douradinho oferece às pessoas conscientização e atitudes de preservação, onde todos compreendem a importância da utilização correta dos recursos naturais e seu comportamento em comunidade”.

No segundo semestre o Projeto Douradinho seguirá presencialmente para outras cidades, realizando encontros em escolas de Barcarena/PA e São Luís/MA.

Projeto Douradinho

www.projetodouradinho.com.br

Programa cultural de educação ambiental e incentivo à leitura em defesa dos rios, com o suporte da obra literária infanto-juvenil “Amiga Lata, Amigo Rio”. Em 2024 tem o patrocínio da Santos Brasil.