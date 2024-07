Alunos da Univesp vencem desafio na área da saúde promovido pela Unicamp

Estudantes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) conquistaram o pódio do hackathon Hack Heath, realizado pelo programa HC Extensionando, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A competição que contou com a participação de 271 grupos e 09 projetos finalistas, teve como objetivo soluções para o Hospital das Clínicas (HC), por meio de projetos de estudantes de universidades públicas e privadas de todo o país.

Os estudantes de Bacharelado em Administração, Bruno Batista, de 20 anos, polo Butantã, e Renata Bassi, 51 anos, polo Quinta do Sol, junto com a equipe Danilo Silva, Kauan Butura e Melina Parada, de outras instituições, ganharam o primeiro lugar com o projeto “Hack the Health”.

De acordo com o líder Bruno, a iniciativa criou um Digital Multiplataform Workspace (espaço de trabalho digital multiplataforma) para integrar recursos de chat entre colaboradores, escalação de tarefas, sistema de agenda e gerenciamento de tarefas, automações SaaS, sistema de KPIs, e gestão de dados de forma personalizada pensando nas necessidades e oportunidades do ambiente hospitalar, com uma interface amigável e simples. O trabalho também propôs promover a discussão da criação de Service Level Agreement (SLAs- Acordo de nível de serviço), reforço nas políticas de governança e compliance para garantir maior transparência e ganho de eficiência.

O terceiro lugar ficou com Daniel de Oliveira, 22 anos, do curso de Engenharia da Computação, polo Embu das Artes. O estudante desenvolveu sozinho o Soft UXS-Sysdoc, sistema escalar para facilitar a comunicação dos setores do Hospital. “Elaborei uma proposta de aplicação web que pode ser utilizada em tablets, computadores ou celulares para solucionar a comunicação ineficiente entre membros de equipes. O conceito do sistema é organizar departamentos e suas equipes de maneira hierárquica”, disse o aluno na apresentação do projeto.

Para o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, a participação em Hackathon contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. “Nesse tipo de competição, que busca resolver problemas reais da sociedade, os alunos desenvolvem novas técnicas e habilidades, como entendimento do problema, desenho de soluções, trabalho em equipe e gestão de projetos, essenciais para o mercado de trabalho”, destaca.

Universidade virtual paulista conta com mais de 60 mil alunos

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre seus principais parceiros, destacam-se as universidades USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS). A Univesp conta com mais de 60 mil alunos, entre graduação e pós, e nove cursos: Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador. Em 2024, a universidade possui 427 polos e está presente em 373 municípios do Estado, 57% do território paulista, que abrigam mais de 93% da população paulista.