Alunos da Escola Livre de Dança se apresentam no Teatro Conchita de Moraes

A Escola Livre de Dança de Santo André leva ao palco do Teatro Conchita de Moraes neste sábado (28), às 19h, e no domingo (29), às 17h, uma apresentação formada por alunos de duas formações, os que concluíram o curso em 2021, e os que estão no segundo ano. Formação intensiva (F) é o nome dado ao curso de três anos voltado para quem deseja aprofundar os estudos na dança. A entrada é gratuita.

No espetáculo serão apresentados dois trabalhos. O primeiro será “Imagem-movimento”, desenvolvido em 2023 pelo grupo da formação intensiva (F7) sob a orientação da bailarina Paula Petreca. É uma composição de dança que parte do transbordamento de sensações na organização de um imaginário material que é compartilhado pelo coletivo dos intérpretes, buscando uma comunicação onírica, sensorial e corporal com a plateia.

Na sequência, o espetáculo traz o projeto Solos em Vibração, um projeto em criação de dança composto por nove solos de diferentes artistas que formam o Coletivo F6. Cada um partiu de caminhos individuais passando por materialidades corporais diferentes, qualidades de movimento, outras atmosferas sonoras, fazendo da diversidade uma possibilitando de soma. O coletivo F6 é composto por estudantes formandos da ELD (F6) que foram contemplados pelo Proac em 2023. A orientação é de Bia Sano e Eduardo Fukushima.