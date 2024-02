Alunos da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto retornam de festival na Europa

Quatro alunos e um professor da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto (ALMA) participaram, de 28 de janeiro a 6 de fevereiro, da 13ª edição do festival “Fiato al Brasile”, em Faenza, cidade de pouco mais de 50 mil habitantes na região da Emilia-Romagna, na Itália. “Foi uma experiência muito boa e diferente, de poder tocar com outros músicos, brasileiros e italianos, e também levar nossa cultura para outro país. Me dá a vontade de crescer cada vez mais profissionalmente e o desejo de viver experiências como essa novamente”, comenta a violinista Sara Teófilo Oliveira, de 19 anos.

Assim como Sara, o também aluno de violino da ALMA, Samuel de Souza Atanasio, de 18 anos, participou na Europa de aulas, ensaios, se apresentou, assistiu concertos e visitou equipamentos culturais. “Foi uma experiência incrível, poder ter contato com pessoas e estilos diferentes. Algo que vai contribuir muito para minha carreira e que, com certeza, quero repetir”, diz. “O festival representou para nossos alunos um intercâmbio cultural muito valioso. Escutar italianos tocando música brasileira, se apropriando de uma maneira tão profunda. Vivemos uma integração muito marcante”, afirma o professor de viola e violino da ALMA, Guilherme de Carvalho Pereira.

“É sempre uma experiência rica, tanto em conhecimento profissional e acadêmico, mas sobretudo humano. Isso porque os alunos são hospedados por famílias italianas que os inserem no seu cotidiano e oferecem uma vivência extraordinária de diferentes hábitos e culturas. Ter aulas com professores renomados, realizar concertos conjuntos com os alunos italianos e em lugares belíssimos, que muitas vezes datam da época medieval, conhecer bibliotecas centenárias, cidades históricas e pinacotecas e museus incríveis, isso tudo faz parte de um conjunto de vivências absurdamente enriquecedoras para os alunos”, avalia a presidente da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto, Dulce Neves.

A participação dos jovens de Ribeirão Preto e região no evento é resultado da parceria entre ALMA, Departamento de Música da USP Ribeirão Preto e escola italiana de música Giuseppe Sarti. Para viabilizar a viagem, o grupo de alunos e professores foi apadrinhado por empresas e empresários, que custearam as passagens aéreas: GS Inima Ambient, RibeirãoShopping, Usina Alta Mogiana, Maurilio Biagi, Wagner de Paula Ferreira e Jorge Lima. “Vale destacar, também, o apoio incondicional da Comuna de Faenza e em especial de seu prefeito, Massimo Isola, que aprecia e apoia o festival desde a sua primeira edição”, completa Dulce.