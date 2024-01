Alunos aprovados no Provão Paulista têm até hoje para realizar a matrícula no ensino superior

Os alunos da rede pública têm até hoje para fazer a matrícula na instituição em que foram aprovados pelo Provão Paulista, iniciativa do Governo de São Paulo que garante aos alunos de escolas públicas o acesso direto à USP, Unesp, Unicamp e Fatec.

A inscrição deve ser feita de forma online no portal de cada universidade e, se não for realizada no prazo, o estudante perde a vaga. O resultado da primeira chamada foi divulgado na sexta-feira, 26.

Joaquim de Moraes Pereira, de 17 anos, garantiu a vaga dele em medicina na USP São Paulo e conta que já correu atrás dos documentos necessários para a matrícula assim que soube da aprovação.



“Foi uma surpresa muito boa e o fato de ter recebido essa notícia da minha professora Gisele foi muito gratificante. Ela sempre me incentivou e eu recebi uma mensagem dela chorando de felicidade, foi muito bom!”, revela. O jovem de Bauru, no interior do estado, já começou a pesquisar sobre moradias estudantis já que o curso dele é na capital paulista.

Outra aprovada em medicina na USP pelo Provão Paulista foi a Ana Luisa Garcia Sterza, que aos 17 anos vai realizar o sonho de infância. “O Provão caiu como uma luva, não só para mim, como também para todos os estudantes de escola pública, porque eu tenho ciência de que eu não estaria competindo com alunos de escolas particulares, quem já se formou ou quem faz cursinho há muito tempo”, afirma.

As vagas do Provão Paulista que não forem preenchidas até esta terça-feira serão liberadas para a segunda chamada, prevista para ser divulgada na sexta-feira. Para mais informações acesse: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br