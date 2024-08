Aluno é espancado por causa de cigarro eletrônico em SP

Um estudante de 17 anos foi espancado nesta quarta-feira (28) dentro da Escola Estadual Francisco Borges Vieira, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo.

Ele precisou ser socorrido no Hospital Estadual Vila Alpina após ter lesões e hematomas na cabeça, no rosto e nas costas. Já com alta, passará por exame de corpo de delito nesta sexta (30).

Segundo a família do aluno, a briga foi motivada por um cigarro eletrônico. Dias antes, dois amigos da vítima haviam emprestado o Vape para um outro estudante, que não teria devolvido o dispositivo e deu início aos conflitos entre grupos na escola.

O adolescente teria apanhado por ser amigo dos envolvidos diretos na briga. ”Meu filho não tinha nada a ver, mas sabendo que ele era amigo deles, eles [agressores] foram tirar satisfação”, explicou o pai do garoto, Genilton Gomes da Silva, ao UOL.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no 42º DP. ”Os responsáveis foram imediatamente contatados para tomarem ciência das medidas disciplinares cabíveis, os alunos foram suspensos, conforme deliberação do Conselho Escolar”, disse a Secretaria Estadual de Educação.

”Tememos pelo o que pode acontecer”, relatou o pai. ”Não é muito viável ele continuar na escola, porque podem pegar ele a qualquer momento. Ele está abalado, traumatizado, com medo de sair na rua e o encontrarem”, contou.

Veja nota da Secretaria de Educação na íntegra:

”A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo repudia qualquer tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar. Assim que percebeu o ocorrido, funcionários agiram para separar a briga. Os responsáveis foram imediatamente contatados para tomarem ciência das medidas disciplinares cabíveis, os alunos foram suspensos, conforme deliberação do Conselho Escolar.O caso foi inserido no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e um boletim de ocorrência foi registrado.

A Diretoria de Ensino Centro Sul e o profissional Conviva acompanham a escola para realização de ações e projetos de cultura da paz. A unidade conta também com o apoio de um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas, à disposição de todos os alunos. A diretoria de ensino e unidade escolar estão à disposição para mais esclarecimentos.”