Aluno é apreendido após fazer professora refém em escola no DF

Um aluno, que não teve a idade divulgada, foi apreendido pela Polícia Militar do DF, nesta quarta-feira (21), após fazer uma professora refém na Escola Classe 16, em Planaltina.

Ele utilizou uma faca para fazer a professora refém. Equipes do 14ª Batalhão de Polícia Militar, do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência.

O aluno chegou a causar um ferimento leve no pescoço da vítima. Segundo a PM-DF, os policiais conseguiram apreender o estudante após a própria professora empurrar a mão dele.

O estudante foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

A Polícia Civil disse que ainda não havia informações sobre o caso. A reportagem também tenta contato com a Escola Classe 16.