Alunas Ribeirão Pires emocionam público com o espetáculo “O Circo de Ginástica Rítmica”

Alunas de Ginástica Rítmica de Ribeirão Pires participaram no último sábado (9) do espetáculo “O Circo de Ginástica Rítmica”. O evento emocionou o público que compareceu ao Ginásio de Esportes Ozíris Grecco, na região central da cidade e marcou o encerramento do calendário 2023 da modalidade.

Cerca de 200 ginastas, com idades entre 4 a 16 anos, que frequentam as aulas nos CTTs (Centros Técnicos de Treinamentos) Olaria e Ouro Fino contaram a história do circo, por meio de coreografias de ginástica rítmica, utilizando aparelhos, e apresentaram o trabalho desenvolvido ao longo do ano. “Essa atividade de ginástica foi linda demais. A quadra estava lotada. Vim acompanhar minha sobrinha, que treina no Olaria. Muito bom saber que a Prefeitura realiza este tipo de evento”, declarou Luma Caruso, tia de Alice Hilário, 7 anos.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, fez a abertura do Espetáculo. “Esta ação enaltece e celebra a Ginástica Rítmica em Ribeirão Pires. É momento para a cidade conhecer as atletas e o que elas aprenderem e prepararam durante 2023”, ressaltou o prefeito.