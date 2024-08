Alunas de ginástica artística de SP se encontram com medalhistas dos Jogos Olímpicos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) leva cerca de 30 meninas de 8 a 11 anos de idade, que frequentam as aulas de ginástica artística da Escola Estadual Professor Ademar Hiroshi Suda, na zona norte de SP, ao encontro de quatro das cinco medalhistas de bronze inédito do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. O encontro acontece nesta sexta-feira (9) no Parque Villa-Lobos, zona oeste da capital, a partir das 16h.

Atualmente, essas estudantes, matriculadas nos anos iniciais da escola Hiroshi, participam das aulas de ginástica artística no contraturno das aulas regulares, que acontecem dentro do projeto de atividades curriculares desportivas e artísticas (ACDA) da Educação.

Semanalmente, as alunas são treinadas pelo professor de educação física Rubens Lemos da Silva, que está há dois anos à frente das aulas de ginástica olímpica da escola. O projeto, desenvolvido até 2019, foi retomado em 2022 no pós-pandemia, com o professor Rubens.

“Estamos emocionados com a possibilidade de as nossas meninas conhecerem essas mulheres que são um orgulho e um exemplo para as crianças. E elas têm sido inspiração para nossas aulas. Após a conquista das medalhas em grupo e individual, da Rebeca Andrade, elas foram incentivadas a criar apresentações no solo, no espaço que temos na escola. E todas elas estão surpreendendo nas apresentações, dentro do que elas já têm de conhecimento e possibilidade. É incrível ver o avanço de meninas que não sabiam nem virar cambalhota no ano passado”, conta o professor.

A turma de atividades no contraturno é formada por alunas do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Além das aulas exclusivas de treinamento da modalidade, o professor Rubens conta que a ginástica artística também faz parte do cronograma de aulas para os alunos menores, nas atividades com todas as turmas nas aulas semanais de educação, desde o 1º ano do Ensino Fundamental. “Assim, apresentamos o esporte a todos os alunos e alunas, desde os pequenininhos, com desenvolvimento para as alunas a partir do 3º ano”, afirma.

Em todo o estado de São Paulo, 59,7 mil estudantes participam das turmas de ACDA, com aulas no contraturno. Apenas na capital 11,8 mil alunos frequentam essas turmas. Além da escola Hiroshi, a única da capital com ginástica artística, os alunos das escolas estaduais da cidade de São Paulo estão em turmas de atletismo, badminton, basquete, canto, capoeira, damas, dança brasileira, dança contemporânea, desenho, fanfarra, fotografia, futsal, ginástica geral, ginástica rítmica, handebol, percussão corporal, pintura, teatro, tênis, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Anualmente, professores de educação física de escolas estaduais podem inscrever seus projetos de ACDA e submetê-los à aprovação das diretorias regionais de ensino.