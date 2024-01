Alunas da Etec utilizam oficinas lúdicas para estimular ambiente educacional

Buscando aumentar o interesse das crianças no aprendizado por meio de atividades lúdicas, alunas do Ensino Médio integrado ao técnico em Química da Escola Técnica Estadual (Etec) Trajano Camargo, de Limeira, criaram dois projetos: jogos de tabuleiro sobre emoções e transformação de recicláveis em brinquedos.

Sabendo que o descarte inadequado de lixo é um desafio, as alunas Lívia Peramo Rufino, Isabela Letícia de Souza e Giselle Oliveira do Prado criaram gincanas e um método para confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis, visando a conscientização de crianças.

“As oficinas foram realizadas com base na reciclagem primária, na qual os produtos utilizados já fazem parte do dia a dia da criança, reduzindo o impacto ambiental”, comenta Giselle. Entre os brinquedos criados estão serpente de papelão, vai e vem, jogo da velha e bilboquê, todos feitos a partir de doações de garrafas pets, tampinhas de garrafa, papel, papelão e rolinhos de papel higiênico.

Giselle ressalta a importância de introduzir um tema como o da reciclagem e reaproveitamento de materiais desde os primeiros anos de vida. “Todas as atividades que estamos propondo são replicáveis em casa. Acreditamos ser necessário que as crianças saibam como praticar o descarte correto e como reutilizar, reduzir e repensar.”

Emoções

Após uma análise sobre a aprendizagem das crianças, as alunas Ana Carolina Sousa dos Reis, Isabela Diomedesi Neves e Letícia Amador de Almeida criaram jogos lúdicos voltados à primeira infância, período que abrange os seis primeiros anos de vida. O objetivo é fazer com que as crianças aprendam a reconhecer suas emoções.

A ideia das jovens é oferecer voluntariamente cinco oficinas, baseadas nos atos de pensar, agir e sentir. “A educação promove o desenvolvimento do indivíduo. Cada um deve aprender a entender a si mesmo para trabalhar bem com outras pessoas, desenvolver a criatividade e a imaginação”, pontua Ana Carolina

Para a professora orientadora dos projetos, Jéssica Carolina Paschoal de Macedo, ter estudantes que reconheçam problemáticas sociais e proponham ações para mudar essa realidade é essencial. “Isso nos ajuda a compreender nosso papel de docente na formação de sujeitos críticos, engajados socialmente e dispostos a mudar a realidade em nosso país.”

Os dois projetos da Etec de Limeira foram finalistas da Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto 3M.