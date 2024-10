Aluna do ABC é premiada em Concurso de Desenhos da Fundação Japão

O tradicional concurso de desenho da Fundação Japão trouxe, em 2024, o tema “Minha palavra japonesa favorita”, propondo aos participantes produzirem um desenho a partir de uma palavra em japonês.

Entre os premiados, está Rebecca Venturini Morgado, de 13 anos, estudante do Colégio Harmonia, em São Bernardo do Campo. O trabalho da aluna recebeu o título de Himawari (Girassol).

Ao lado da aluna, outros 11 trabalhos selecionados ilustrarão o calendário virtual de 2025 da Fundação Japão.

Foram 1362 inscritos, provenientes de 39 escolas públicas e privadas dos estados do Amazonas, Distrito Federal, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, que enviaram os seus desenhos elaborados por meio de pesquisa sobre o Japão na internet, em livros, filmes ou vídeos.

O concurso, criado há 25 anos, é realizado entre alunos que estudam japonês em escolas de ensino fundamental e médio.

Os 12 trabalhos escolhidos para compor o calendário oficial de 2025 da Fundação Japão, além das menções honrosas, poderão ser conhecidos, em breve, no site da Fundação Japão (www.fjsp.org.br).

A seguir, a lista dos trabalhos premiados, divididos por idade e em ordem alfabética.

Divulgação

A aluna vencedora

O Concurso de Desenhos da Fundação Japão 2025 teve como vencedora Milena Rafaelli Santos Rosa, aluna de 17 anos que cursa o segundo ano do ensino médio da E.E. Prof. Estevam Ferri, em Sao José dos Campos, em São Paulo.

Sem nenhum familiar ligado às artes, nem qualquer parentesco com descendentes de japoneses, Milena desde pequena estava ligada no universo dos animes e mangás, que eram apresentados a ela pelo pai.

“Na escola, tive amigos descendentes de japoneses que também me mostravam muito dos costumes e da cultura do entretenimento no Japão”, conta a estudante.

Sua inspiração vem a partir de grandes nomes do Japão, como o Hayao Miyazaki e Junji Ito.

“Participo de eventos ligados a cosplay, culinária, animes e escrita. Além disso, as aulas de japonês com o Wesley sensei despertam cada vez mais interesse. Gosto muito de aprender a falar o idioma e das aulas sobre a cultura e as eras do Japão”.

Participar dos Concursos de Desenho da Fundação Japão é também uma forma que Milena encontrou de mergulhar ainda mais na cultura japonesa. Participante desde 2022, recebeu em todas as edições menções honrosas.

“Ainda guardo os prêmios com carinho. O concurso, e o fato de meus trabalhos terem integrado o calendário virtual, são incentivos para me esforçar mais ainda. Em todos os anos, eu fazia mais de um desenho e não conseguia me decidir em qual enviar, então foi muito bom para praticar”.

Este ano, a aluna escolheu a palavra 夢 (yume), pelo fato de ter sido sempre muito sonhadora, tanto no literal como no figurado, explicou.

“Muitos dos meus sonhos, quando estou dormindo, me dão ideias para as minhas histórias e desenhos, que são o meu sonho real. A palavra Yume me veio à mente porque estou num momento de sonhar sobre o meu futuro”, explica.

O resultado do concurso deste ano trouxe ainda mais alegria e a sensação de recompensa por todo o esforço nas últimas edições. Para o futuro, Milena revela que tem interesse em conhecer o Japão.

“Futuramente, pretendo morar no Japão, em áreas mais próximas da natureza, como Kurashiki e Gokayama, mas também viajar para Tóquio e Quioto”.