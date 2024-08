Aluna da Fundação das Artes está em série que estreia nesta quarta na Disney+

Amanda Souza em cena da série ‘O Som e a Sílaba’/Divulgação

Moradora do Bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, a musicista e cantora Amanda Souza interpreta a personagem Daisy na série O Som e a Sílaba, que estreia nesta quarta-feira (28/8), no streaming Disney+. A artista se formou em piano erudito, em 2010, na Fundação das Artes e, agora, está de volta à instituição, cursando produção cultural pelo programa +Qualificação.

“A Fundação das Artes me deu toda a base. Entrei com 14 anos e, ao ir para a faculdade, já tinha um ótimo conhecimento musical”, afirma Souza. Seus estudos continuaram em canto erudito na FIAM-FAAM e, depois, fez parte da Academia de Ópera do Theatro São Pedro.

A série O Som e a Sílaba conta a história da Sarah Leighton, uma jovem no espectro autista, que sonha em ser uma estrela da ópera. Seu caminho se cruza com Leonor Delise, uma soprano com uma carreira internacional que agora também dá aulas de canto. Daisy (Amanda Souza) é secretária pessoal e aluna de canto de Leonor Delise.

TRAJETÓRIA

Iniciou sua carreira profissional nos principais teatros de ópera de São Paulo. “Cantei o papel da Rainha da Noite, famosa ópera de Mozart no Theatro São Pedro e, em 2019, fiz minha estreia no Theatro Municipal de São Paulo, na ópera A viúva Alegre, sob direção cênica de Miguel Falabella. Fiz parte do Donna Summer Musical, interpretando a Donna Summer em sua fase jovem, ao lado de Jeniffer Nascimento e Karin Hils. E então recebi o convite para integrar o elenco de O Som e a Sílaba”, conta a artista.

Agora, de volta à Fundação das Artes, Souza diz estar aprendendo sobre os bastidores de um projeto cultural. “É uma parte extremamente importante e que, às vezes, nós artistas não valorizamos muito. O que se passa nos bastidores é essencial para que o artista possa fazer um bom trabalho”, comenta.