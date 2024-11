Aluguel tem alta de 1,3% em novembro; inflação acumulada atinge 6,33% em um ano

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), frequentemente referido como a “inflação do aluguel”, apresentou desaceleração na transição de outubro para novembro, registrando um aumento de 1,3%. Este percentual é inferior ao índice de 1,52% observado em outubro. Tal redução na taxa de crescimento não implica em uma diminuição dos preços, mas sim que o ritmo de alta foi menos intenso.

No período acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 6,33%, representando o maior valor desde outubro de 2022 e superando os 5,59% acumulados no mês anterior. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Em novembro do ano anterior, o IGP-M havia sido de 0,59%, enquanto o acumulado anual encontrava-se em terreno negativo, com -3,46%.

A dinâmica dos cálculos inflacionários é complexa e envolve diversos fatores. Conforme análise divulgada pelo economista do IBRE Matheus Dias, a elevação do IGP-M, tanto em outubro quanto em novembro, foi significativamente influenciada pelas commodities agropecuárias. Commodities são produtos básicos, como minerais e agrícolas, produzidos em larga escala e cotados a preços internacionais.

O IGP-M é composto por três índices principais: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que avalia os preços no atacado; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que verifica a variação de custos para as famílias; e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). No IPA, destacaram-se itens como carne bovina, milho e soja. Já no IPC, a carne bovina exerceu a maior pressão, registrando uma alta de 6,1%.

Os dados coletados para o cálculo do IGP-M cobrem o período entre 21 de outubro e 20 de novembro. O índice é conhecido como “inflação do aluguel” porque é amplamente utilizado como referência para reajustes anuais em contratos imobiliários.