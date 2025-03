Alto Tietê disponibiliza mais de 2.300 vagas de emprego nesta segunda-feira (3)

As cidades de Suzano e Mogi das Cruzes são parte das localidades que oferecem uma variedade de oportunidades de trabalho nesta segunda-feira, dia 3. Os postos de atendimento ao trabalhador (PAT) e os programas municipais têm sido responsáveis pela disponibilização de mais de 2.300 vagas na região do Alto Tietê.

De acordo com informações recentes, o total de vagas chega a 2.304, abrangendo municípios como Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel.

Para aqueles que residem em Mogi das Cruzes, estão disponíveis 1.392 vagas. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta para se inscrever e obter mais detalhes sobre as oportunidades. Informações adicionais podem ser obtidas através dos números telefônicos: 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

A lista das vagas em Mogi das Cruzes inclui:

Cozinheiro geral – 7

Piscineiro – 2

Vendedor interno – 21

Operador de teleatendimento – 80

Auxiliar de produção – 259

Atendente balconista – 8

Auxiliar de limpeza – 19

Ajudante de obras – 16

Pedreiro – 12

Repositor de mercadorias – 12

E outras oportunidades diversas, totalizando um leque variado para diferentes perfis profissionais.

No município de Suzano, o programa Mais Emprego disponibiliza um total de 531 vagas. Os candidatos devem se registrar no site oficial e seguir as orientações fornecidas. Para esclarecimentos, é possível contatar pelo telefone 4745-2264.

A unidade central do programa está localizada na Avenida Paulo Portela, nº 210, enquanto o Centrus Norte encontra-se na Avenida Francisco Marengo, nº 2.301, no Jardim Dona Benta.

As oportunidades em Suzano incluem:

Caseiro – 2

Auxiliar de logística – 12

Costureira – 20

Porteiro – 3

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) – 74

E uma variedade de outras posições que abrangem diferentes setores.

Além disso, os Postos de Atendimento ao Trabalhador nas cidades de Santa Isabel, Poá e Ferraz de Vasconcelos estão oferecendo um total de 381 vagas. Para se candidatar às oportunidades, os interessados devem comparecer pessoalmente a uma das unidades do PAT.

A localização dos PATs é a seguinte:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, nº 56, Centro;

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, nº 60, Parque Dourado;

Poá: Rua 26 De Março, nº 72, Centro;

Dentre as vagas disponíveis nos PATs estão:

Ajudante de motorista – 2 (Santa Isabel)

Alimentador de linha de produção – 113 (Santa Isabel)

Auxiliar de logística – 30 (Santa Isabel)

Mecânico – 1 (Ferraz de Vasconcelos)

E diversas outras opções em diferentes áreas e níveis profissionais.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a responsável pela supervisão e disponibilização dessas informações, com o intuito de fomentar a empregabilidade na região.