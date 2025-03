Alto Tietê disponibiliza mais de 2.300 oportunidades de emprego

Os programas municipais estão promovendo uma série de oportunidades de trabalho na região do Alto Tietê, com um total de 2.372 vagas disponíveis nesta quarta-feira (19). As cidades abrangidas incluem Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel.

As informações sobre as vagas podem ser acessadas através dos canais oficiais das prefeituras locais.

Mogi das Cruzes

No município de Mogi das Cruzes, são oferecidas 1.450 vagas. Os candidatos interessados devem visitar a plataforma digital “Mogi Conecta” para obter detalhes e realizar suas inscrições. Para mais informações, a população pode entrar em contato pelos telefones 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

A lista de cargos e respectivas vagas disponíveis é a seguinte:

Cozinheiro geral: 6

Vendedor interno: 17

Operador de teleatendimento: 70

Auxiliar de produção: 271

Atendente balconista: 6

Auxiliar de limpeza: 32

Ajudante de obras: 6

Pintor de alvenaria: 2

Motorista de caminhão leve: 2

Suzano

Suzano conta com 694 oportunidades por meio do programa “Mais Emprego”. Os interessados devem se cadastrar no site oficial e seguir as orientações disponibilizadas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 4745-2264.

As unidades de atendimento localizam-se na Avenida Paulo Portela, nº 210, e na Avenida Francisco Marengo, nº 2.301, no Jardim Dona Benta.

A lista das vagas abertas em Suzano inclui:

Copeiro: 1

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing): 8

Ajudante geral: 79

Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

Além disso, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) nas cidades de Santa Isabel, Poá e Ferraz de Vasconcelos estão oferecendo um total de 228 vagas. Para se candidatar, os interessados devem comparecer pessoalmente a uma das unidades do PAT.

Os endereços são:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro;

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado;

Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro;

A relação das oportunidades nos PATs inclui:

Alimentador de linha de produção: 4 – Ferraz de Vasconcelos

Mecânico de manutenção de máquinas: 10 – Poá

Motorista urbano: 2 – Santa Isabel

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é responsável pela gestão dessas iniciativas e disponibiliza informações adicionais conforme necessário.