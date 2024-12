Alterações nos serviços públicos de SP durante o Natal

Em razão do feriado natalino no dia 25 de dezembro, o Governo do Estado de São Paulo anunciou mudanças significativas no funcionamento de seus serviços.

Os hospitais estaduais continuarão operando normalmente para atendimentos de urgência e emergência, assegurando que os prontos-socorros, unidades de internação e centros cirúrgicos estejam disponíveis para a população.

No que se refere à doação de sangue, no dia 24 de dezembro, os postos da Pró-Sangue em Clínicas e Osasco atenderão das 8h às 13h. No entanto, as unidades do Instituto Dante Pazzanese, Mandaqui e Barueri estarão fechadas durante todo o dia. Já no dia 25, todos os postos estarão indisponíveis. Para mais informações, é possível acessar o site: www.prosangue.sp.gov.br.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) também apresentarão horários diferenciados. As farmácias localizadas em Mogi das Cruzes e São José do Rio Preto abrirão nos dias 23, 24, 26 e 27 de dezembro, com atendimento até às 12h no dia 24. A FME do Hospital de Base de Rio Preto funcionará nos dias 23, 26 e 27, fechando no dia 25. Por outro lado, a FME Campinas – Unicamp não estará em operação entre 21 de dezembro e 1º de janeiro.

As Unidades Dose Certa na capital permanecerão fechadas durante todo o período do recesso. Ademais, todas as unidades dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não realizarão atendimentos no feriado.

A rede Poupatempo também irá operar com horários especiais. As unidades retomarão suas atividades normais a partir do dia 26, com agendamentos realizados gratuitamente pelos canais digitais disponíveis no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR.

No setor de transportes metropolitanos, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) implementará operações especiais para facilitar o deslocamento dos passageiros. A CPTM terá circulação normal nas vésperas de Natal (dia 24), mas operará com uma programação reduzida no dia seguinte, semelhante aos horários de domingo. A EMTU oferecerá serviço equivalente ao dos sábados no dia 24 e ao dos domingos no dia 25. Informações detalhadas podem ser consultadas no site da EMTU ou em seu aplicativo.

Quanto ao Metrô, as linhas funcionarão normalmente na véspera de Natal e operarão com frota reduzida no feriado. Os passageiros poderão adquirir bilhetes digitais via WhatsApp ou através do aplicativo TOP, além dos pontos de venda físicos disponíveis na capital.

O Programa Bom Prato também terá modificações em seu funcionamento. No dia 24 de dezembro, será servido apenas almoço especial, enquanto todas as unidades fecharão no dia 25. Nos dias seguintes (26 e 27), o funcionamento retornará ao normal.

A Central de Atendimento da Sabesp funcionará ininterruptamente durante os feriados, assim como seus serviços automatizados via WhatsApp e chat online. Já os parques urbanos e as instituições culturais estarão fechados no dia 25 devido às celebrações natalinas.

A Defesa Civil do Estado estará disponível para emergências pelo telefone apropriado, assim como as unidades da Rede de Reabilitação Lucy Montoro não atenderão nos dias 24 e 25.

Finalmente, a Secretaria da Fazenda interromperá suas atividades ao meio-dia do dia 24 e reabrirá na quinta-feira (26). Em resumo, a população deve se atentar aos horários diferenciados dos serviços públicos durante o período festivo.