Altas temperaturas levam a aumento na incidência de picadas de mosquitos

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve permanecer quente até abril, como consequência da ação do El Niño. O fenômeno provoca o aumento nas temperaturas da água do Oceano Pacífico, alterando os termômetros e o regime de chuvas. Para além dos impactos climáticos, há influência direta na fauna, por exemplo, com maior presença de pernilongos borrachudos e mosquitos.

A preocupação em questão se agrava com o aumento de casos de dengue no início de 2024. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), houve um crescimento de 252% nos casos da arbovirose causada pelo Aedes Aegypti.

A proliferação ocorre porque as altas temperaturas proporcionam condições ideais para a reprodução e atividade dos mosquitos. O calor acelera o ciclo de vida desses insetos, tornando seu desenvolvimento mais rápido e aumentando sua atividade. Além disso, as temperaturas elevadas também aumentam a umidade do ar, criando ambientes propícios para a proliferação de criadouros de mosquitos, como poças d’água e recipientes acumuladores de água parada.

Diante desse cenário, é fundamental saber como lidar com as picadas, desde sua prevenção até tratamentos em casos de alergia. “O tratamento adequado pode aliviar o desconforto imediato causado pela picada, reduzindo a coceira, a dor e a inflamação na área afetada”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, marca pioneira na comercialização de produtos hipoalergênicos. “Saber como tratar as picadas ajuda a prevenir complicações mais sérias, como infecções secundárias, especialmente se a pessoa coçar excessivamente a área afetada”, completa.

Logo, estar informado sobre os procedimentos adequados para tratar as picadas de insetos é crucial para promover o bem-estar e a saúde geral. Confira algumas dicas destacadas pela especialista para garantir a proteção.

Repelentes de insetos

A utilização regular de repelentes é uma das formas mais eficazes de prevenir as picadas de mosquito. Produtos contendo Picaridina ou Icaridicina são comprovadamente eficazes na proteção contra uma ampla variedade de mosquitos. Por serem menos tóxicos, são opções seguras e que garantem a proteção. É importante aplicar o repelente em todas as áreas expostas da pele, seguindo as instruções do produto. Vale ressaltar que é essencial reaplicar o produto conforme necessário, especialmente após nadar ou transpirar excessivamente.

Cobertura adequada

Cobrir a pele com roupas de manga longa e calças compridas é uma medida preventiva simples, mas eficaz, especialmente em áreas onde os mosquitos são mais prevalentes. Essas roupas agem como uma barreira física entre os mosquitos e a pele, reduzindo significativamente o risco de picadas. Escolher roupas de cores claras também pode ajudar a manter os mosquitos afastados, pois eles são atraídos por cores escuras.

Lavagem e compressas frias

Após uma picada de mosquito, é importante lavar imediatamente a área afetada com água e sabão. Isso não só ajuda a remover qualquer sujeira ou bactéria presentes na pele, mas também pode reduzir a intensidade da coceira e a inflamação. Em seguida, aplicar uma compressa fria ou uma bolsa de gelo envolta em um pano sobre a picada pode proporcionar alívio imediato. O frio ajuda a reduzir a sensação de coceira e a inflamação, além de diminuir a liberação de histaminas, substâncias que causam irritação na pele.

Utilize produtos de alívio

A coceira é o maior obstáculo quando se trata de picadas de insetos. Realizar o movimento, além de expor a ferida a bactérias presentes nas unhas, aumenta sua gravidade. Com isso, aplicar uma solução de alívio é essencial para diminuir o incômodo e tratar a região imediatamente.

“Quando o indivíduo possui alergia às picadas, o cenário se agrava ainda mais”, pontua Andre Sobanski, CEO da Alergoshop. O especialista pontua que enxergou uma alta demanda no número de pessoas com reações às ações dos mosquitos, refletida na busca por produtos de suavização. “O Gel Calmante e Refrescante utilizado após a picada é eficaz nesse sentido – o composto proporciona alívio para as coceiras, vermelhidão e inchaço causados pelas picadas”, pontua. Assim, ter um produto como esse em casa, é uma medida efetiva para lidar com a alta incidência de insetos.