Altas Horas sai do estúdio após 11 anos para aniversário de Serginho Groisman com Zeca Pagodinho

Após 11 anos, o Altas Horas, da Globo, voltará a ter um programa totalmente externo, gravado fora dos estúdios da emissora em São Paulo. A gravação ocorreu no Bar do Zeca, localizado na Neo Quimica Arena, em São Paulo.

A ocasião foi especial: para comemorar os 74 anos de Serginho Groisman, a edição deste sábado (29) terá justamente Zeca Pagodinho. Zeca ocupa o palco à frente das mesas com sua banda, e apresenta sucessos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Pisa Como Eu Pisei”, “Cadê Meu Amor”, “Seu Balance” e outros.

Já os convidados para participar da homenagem, e que dividem o palco com Zeca também para apresentações musicais, são Péricles, Roberta Sá, Djonga, Maria Rita, Marcelo Falcão, e Arlindinho, Eliane e Luana.

No papo com Serginho, Zeca traz a importância de Beth Carvalho (1946-2019) para sua carreira, revela como surgiu o apelido “Pagodinho”, e curiosidades da trajetória de cerca de 45 anos na música. Já os convidados, por sua vez, contam como conheceram Zeca e a primeira vez que cantaram com ele, exibindo mais sobre a personalidade do cantor.

Recentemente, Zeca Pagodinho realizou uma live com o objetivo de arrecadar doações ao Rio Grande do Sul. A transmissão contou com uma roda de samba com a presença de Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Xande de Pilares, e arrecadou mais de R$ 393 mil.

O programa da Globo promove, ainda, a entrega da quantia à CUFA (Central Única das Favelas), organização não governamental que vem se mobilizando em prol ao Estado, e da qual Zeca foi um dos fundadores. A edição, que também celebra a vida de Serginho Groisman, promete ainda um “Parabéns pra Você” com presenças ilustres.

Durante os quase 24 anos do programa, que serão completados em outubro, a atração já teve gravações em locações de prestígio, como a Sala São Paulo (SP), Auditório Ibirapuera (SP), Morro da Urca (RJ), Ópera de Arame (PR), Concha Acústica do teatro Castro Alves (BA), Theatro São Pedro (PR), Piscinão de Ramos (RJ) e o Instituto Inhotim, na cidade de Brumadinho (MG).