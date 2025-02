Altair promove evento global sobre inovação, IA e sustentabilidade

A Altair, líder global em inteligência computacional, promoverá, nos próximos dias 5 e 6 de março, o evento virtual global Future.Industry 2025 que vai destacar as mais recentes inovações em simulação, inteligência artificial (IA), análise de dados e computação de alto desempenho (HPC). Com lançamento em três fusos horários internacionais e tradução em oito idiomas, o evento contará com a participação de especialistas das principais organizações do mundo, como NVIDIA, Microsoft, AMD, Universidade de Nottingham e Accenture, entre outras, que vão compartilhar suas perspectivas sobre como a tecnologia está transformando a maneira como vivemos, trabalhamos, nos movemos, pensamos e nos divertimos.

Destaques do evento

Entre os destaques estão os painéis “Inovação inteligente: Aproveitamento de IA, tecnologia avançada e otimização para um futuro sustentável” e “Acelerando o futuro: Um bate-papo sobre a interseção da eletrônica automotiva e a inovação em semicondutores”. O primeiro reunirá os vencedores do Prêmio Altair Enlighten – líderes em leveza, otimização e avanços orientados por IA – para discutir como as tecnologias de ponta estão revolucionando o desenvolvimento de produtos sustentáveis em vários setores à medida que as indústrias avançam em direção a um futuro mais sustentável. A inovação desempenha um papel crucial na formação de soluções ecologicamente corretas.

O segundo painel, “Acelerando o futuro: Um bate-papo sobre a interseção da eletrônica automotiva e a inovação em semicondutores”, reunirá os principais especialistas para explorar os últimos avanços e tendências emergentes em semicondutores. A conversa se concentrará em como a inovação em semicondutores está impulsionando transformações no setor automotivo, incluindo o surgimento dos veículos elétricos, desafios no gerenciamento de energia, tecnologia de baterias, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), direção autônoma e a crescente conectividade dos veículos.

Brasil presente no Future.Industry 2025

A engenharia brasileira estará presente, contribuindo com a perspectiva do setor automotivo no uso de IA para inovar no desenvolvimento de produtos, com a participação do engenheiro Melzak Silva da Ford Brasil no painel “Engenharia 2030: como a IA reformulará as equipes, as ferramentas e a inovação”.

A edição 2024 também contou com a participação de empresas brasileiras, como Carlos Lopes, diretor de Engenharia Avançada – Américas da Maxion Wheels, no painel “Criando o Futuro: Inovando com a engenharia impulsionada pela IA”. “A experiência foi ótima! Compartilhar pensamentos, lições aprendidas e incentivar as pessoas a ingressarem na tecnologia é gratificante”, destacou o executivo.

Trilhas do evento Future.Industry 2025

A edição 2025 do Future.Industry contará com quatro trilhas em dois dias de evento:

• Trilha 1: Projete e simule sem limites – a engenharia encontra a IA

• Trilha 2: Acelerando a adoção da IA para a empresa

• Trilha 3: HPC para todos os desafios – qualquer carga de trabalho, qualquer escala, em qualquer lugar

• Trilha 4: Moldando os inovadores de amanhã – Prontidão para o mundo real para estudantes de engenharia e ciência de dados