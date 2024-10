Altair anuncia o Concurso Global de Estudantes 2024-2025

A Altair, líder global em inteligência computacional, anuncia o lançamento do Concurso Global de Estudantes Altair 2024-2025. O concurso é aberto a todos os alunos que desejam mostrar seus talentos em engenharia e design, e como estão usando soluções da Altair para criar inovações revolucionárias, especificamente nas áreas de robótica e mecatrônica. Além de conquistar reconhecimento mundial, os participantes concorrerão a quase US$ 30.000 em prêmios em dinheiro.

“O Concurso Global de Estudantes deste ano tem ênfase especial em robótica graças à ampla colaboração da Altair com a FIRST ao longo de vários anos”, disse Jim Ryan, vice-presidente de programas acadêmicos globais da Altair. “Nossa oferta abrangente de tecnologia é perfeita para alunos de todos os níveis, dando a eles os meios para reforçar seu portfólio, aprimorar seus conjuntos de habilidades, colaborar de forma mais eficaz e se tornarem prontos para o mundo real (Real-World Ready™) quando iniciarem suas carreiras. Ninguém dá aos alunos os meios para liberar sua criatividade e inspirar inovação como a Altair.”

“Alinhado com o Concurso Global de Estudantes Altair, no Brasil, a companhia tem investido e focado em firmar parcerias e apoiar diversas iniciativas de universidades, assim como as competições estudantis locais, como no BAJA SAE BRASIL com o Desafio Altair Machine Learning para incentivar o uso de IA por estudantes universitários. Estamos felizes em promover o concurso global e fortalecer ainda mais nosso compromisso com o desenvolvimento da engenharia e dos estudantes aqui no País e esperamos ter uma boa participação do Brasil”, enfatiza Valdir Cardoso, presidente da Altair Brasil.

O Global Student Contest será promovido entre outubro de 2024 a junho de 2025. Os alunos são convidados a otimizar uma aplicação de robótica de sua escolha, que pode incluir um robô FIRST® Robotics Competition (FRC), robô de fabricação, braço robótico, robô de batalha ou qualquer outro sistema robótico. As otimizações podem ter como alvo aspectos elétricos, mecânicos, estruturais, de redução de peso, movimento ou funcionais, como o uso de dados para aprimorar o desempenho do robô durante a operação.

Embora os alunos possam usar qualquer solução das plataformas Altair® HyperWorks® e Altair® RapidMiner®, eles são incentivados a usar pelo menos uma das ferramentas de otimização mais amigáveis para os alunos da Altair: Altair® Inspire™, Altair® AI Studio e Altair® PSIM ™. Os alunos devem enviar um vídeo que explique a metodologia e os resultados do projeto. No final de cada trimestre durante o período do concurso, os participantes terão a chance de ganhar prêmios para os três melhores classificados de US$ 2.000, US$ 1.000 e US$ 500, respectivamente.

Além disso, durante o concurso, a Altair concederá três patrocínios de equipe FIRST de US$ 5.000 cada. Para concorrer, as equipes poderão enviar vídeos curtos de depoimentos em formato de rolo que expliquem como as ferramentas da Altair os ajudaram e porque eles gostam de usá-las. A Altair também nomeará três Embaixadores Estudantis da Altair, que permitirá a cada destinatário ganhar até US$ 1.000 por suas contribuições como embaixador estudantil. Mais informações sobre os embaixadores estudantis podem ser encontradas na página do concurso.

A FIRST é uma corporação global de caridade pública sem fins lucrativos fundada em 1989 com o objetivo de preparar jovens para o futuro por meio de um conjunto de programas de robótica inclusivos e baseados em equipes para idades de 4 a 18 anos. O programa FIRST Robotics Competition teve início em 1992 e opera em mais de 28 países e regiões em todo o mundo com participantes das últimas séries do ensino Fundamental e do Ensino Médio. A FIRST alcançou mais de 3,2 milhões de alunos participantes em todo o mundo desde seu início.

Para saber mais sobre o concurso, incluindo critérios de inscrição e formulários de inscrição, visite o site clicando no Link.