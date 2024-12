Alta temporada leva redes hoteleiras a reforçarem ações para economizar água

A chegada do verão e do período de férias e festas de final de ano alertam a sociedade para a importância de evitar o desperdício de água e despertam nas redes hoteleiras a necessidade de medidas preventivas para atender seus clientes nos meses à frente sem deixar faltar água, mas também sendo sustentáveis e contribuindo para o meio ambiente.

Segundo o Ministério do Turismo, um apartamento ocupado nos hotéis brasileiros tem um consumo médio diário de 160 litros de água, entretanto, esse número tende a disparar substancialmente em resorts ou hotéis com SPA e piscinas, por exemplo. “Se levarmos em conta o fato de que a escassez de água deve afetar 40% da população mundial até 2030, há motivações financeiras e ambientais claras para que todo o setor de viagens reduza o consumo urgentemente”, diz Yuri Verçosa, CEO da Foz Sustentável, empresa que tem o objetivo de resolver o problema do desperdício de água no Brasil.

A companhia proporciona até 80% de economia de água para os hotéis e resorts, que correspondem atualmente a 10% dos seus clientes, localizados em Pernambuco, e já gerou uma economia de quase meio milhão de reais em suas contas de água, chegando a 50% de redução nas faturas.

O executivo dá cinco dicas simples para os hotéis economizarem água, sem deixar de proporcionar uma estadia confortável e prazerosa para seus hóspedes.

Verifique e corrija quaisquer vazamentos – Infiltrações e vazamentos representam um elevado desperdício de água. “Goteiras e manchas na parede são indícios que aparecem quando problemas maiores já se instalaram há mais tempo. Outros sinais são mofo, pintura com bolhas, pintura com aspecto umedecido e bolor”, explica Yuri.



– Infiltrações e vazamentos representam um elevado desperdício de água. “Goteiras e manchas na parede são indícios que aparecem quando problemas maiores já se instalaram há mais tempo. Outros sinais são mofo, pintura com bolhas, pintura com aspecto umedecido e bolor”, explica Yuri. Instale torneiras inteligentes – Torneira vazando pode desperdiçar até 40 litros de água por dia. As torneiras inteligentes são aquelas de ativação automática ou com arejadores. “As primeiras evitam o desperdício por fecharem o fluxo de água de forma automática, evitando esquecimentos. Já as torneiras com arejadores combinam o ar e a água, incorporando velocidade ao fluxo de água, mantendo a pressão e o aspecto volumoso”, diz o especialista.



– Torneira vazando pode desperdiçar até 40 litros de água por dia. As torneiras inteligentes são aquelas de ativação automática ou com arejadores. “As primeiras evitam o desperdício por fecharem o fluxo de água de forma automática, evitando esquecimentos. Já as torneiras com arejadores combinam o ar e a água, incorporando velocidade ao fluxo de água, mantendo a pressão e o aspecto volumoso”, diz o especialista. Descarga do vaso sanitário – Uma descarga acionada por seis segundos consome cerca de 12 litros de água. Se a válvula estiver com problemas, esse volume pode aumentar para 30 litros. “O uso de dispositivos, tanto no modelo de parede como de caixas acopladas, permitem uma economia superior a 70% da água que é gasta nas descargas”, orienta Yuri.



– Uma descarga acionada por seis segundos consome cerca de 12 litros de água. Se a válvula estiver com problemas, esse volume pode aumentar para 30 litros. “O uso de dispositivos, tanto no modelo de parede como de caixas acopladas, permitem uma economia superior a 70% da água que é gasta nas descargas”, orienta Yuri. Bloqueador de ar – Ao eliminar o ar da tubulação, você paga apenas o que consumir de água, gerando assim, uma economia significativa ao final de todo mês. “O dispositivo é instalado logo após o hidrômetro, ajustável tanto para altas quanto para baixas pressões, gerando uma economia de até 12% na conta de água”, comenta o especialista.



– Ao eliminar o ar da tubulação, você paga apenas o que consumir de água, gerando assim, uma economia significativa ao final de todo mês. “O dispositivo é instalado logo após o hidrômetro, ajustável tanto para altas quanto para baixas pressões, gerando uma economia de até 12% na conta de água”, comenta o especialista. Trate e não troque a água das piscinas – Faça manutenção preventiva de itens como filtro e bomba. “Também utilize peneiras e aspiradores apropriados para manter a água limpa por mais tempo”, completa Verçosa.



“Só para se ter uma ideia da importância da instalação de dispositivos inteligentes nas saídas de água, uma pessoa que toma, por exemplo, quatro banhos por dia gastará menos água do que uma pessoa que toma dois banhos num local onde não exista esses sistemas”, explica Verçosa. “Além disso, disponibilizamos uma plataforma e aplicativo que permite acompanhar o consumo de água 24 horas por dia, onde é possível, por exemplo, gerar relatórios de economia, analisar alertas de vazamentos, conferir o alerta de pico caso haja um consumo excessivo de água, ficar de olho na meta e previsão de consumo para o mês, suporte, entre muitas outras funcionalidades”, diz o executivo.

Além disso, Yuri destaca também que a consciencialização é a chave para uma mudança sustentável e a sensibilização de todos os envolvidos cria uma cultura de responsabilidade ambiental que perdura. “Por isso, eduque a sua equipe sobre a importância de economizar água e incentive-os a adotar práticas conscientes. Além disso, envolva os hóspedes através de momentos informativos no hotel, mostrando os esforços da empresa para economizar água, convidando-os a participar ativamente”, finaliza o CEO da Foz Sustentável.