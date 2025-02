Alpine encara temporada de transição com desafios internos e mudanças estratégicas

A equipe Alpine se prepara para uma temporada repleta de expectativas, não apenas em relação ao desempenho nas pistas, mas também em virtude de sua dinâmica interna. Jack Doohan, o piloto australiano, inicia sua jornada na Fórmula 1 sob considerável pressão, especialmente com a presença de Flavio Briatore, chamado para reestruturar a equipe. Briatore está apostando fortemente em Franco Colapinto, um jovem talento que se mostra mais promissor e comercialmente atrativo do que Doohan, que foi contratado como piloto reserva.

Na coletiva de imprensa inaugural do ano, Doohan foi bombardeado com questionamentos sobre Colapinto e respondeu de forma direta: “Isso é uma pergunta de verdade?”, evidenciando seu desconforto ao falar sobre a pressão em ter um jovem reserva de 21 anos. “Eu também fui um reserva de 21 anos”, acrescentou, buscando reafirmar sua trajetória no esporte.

A situação da Alpine não se limita às performances dos pilotos. A equipe continua a lidar com rumores persistentes sobre uma possível venda. A contratação de Briatore parece ser uma estratégia para aumentar o valor da equipe antes de qualquer transação. Desde a saída de quase toda a diretoria em um curto espaço de tempo, a Alpine tem trabalhado para estabilizar suas operações e já tomou decisões significativas, como optar por não continuar utilizando seu próprio motor — uma mudança que será implementada em 2026.

No que diz respeito aos pilotos da equipe, Pierre Gasly, um experiente francês de 29 anos, conta com um histórico que inclui uma vitória na Fórmula 1. Por outro lado, Jack Doohan, com apenas 22 anos e apenas uma corrida disputada até agora, ocupa uma posição mais desafiadora, com um melhor resultado até o momento sendo o 15º lugar.

O modelo do carro para esta temporada é o A525, equipado com motor Renault, enquanto a equipe almeja uma posição de pelo menos sexto lugar no campeonato de 2024. O novo modelo A535 fará sua estreia em testes programados para o dia 24 de fevereiro no Bahrein. Outras equipes como Aston Martin, Mercedes e Red Bull também utilizarão essa abordagem semelhante durante os testes.

Este ano será crucial para a Alpine, que se encontra em um período de transição. Com a mudança iminente para motores Mercedes no próximo ano, a equipe deverá gerenciar cuidadosamente seus recursos entre o desenvolvimento do novo carro e as adaptações necessárias ao motor diferente.

Oliver Oakes mencionou que está empolgado com o processo de alocação dos esforços em direção ao novo carro à medida que avança a temporada.

Perspectivas para 2025

Expectativas realistas indicam que a Alpine deve lutar pela manutenção da posição conquistada no último campeonato — o sexto lugar. A recuperação da equipe nos últimos meses do último ano foi notável após um início difícil; eles chegaram a estar na nona posição quando Oakes assumiu a liderança. O desempenho positivo no Grande Prêmio de São Paulo foi fundamental para essa recuperação, onde ambos os pilotos subiram ao pódio sem parar antes da bandeira vermelha.

Contudo, ainda é prematuro afirmar que a Alpine consolidou sua posição como a sexta força do grid. Com as adaptações necessárias para acomodar o motor Mercedes e os riscos associados à promoção de um piloto novato como Doohan, há razões suficientes para acreditar que a equipe terá como objetivo manter sua posição em 2024 e pontuar consistentemente durante o campeonato, aproveitando eventuais oportunidades em corridas imprevisíveis.