Alphabet, controladora do Google, negocia compra da startup Wiz por US$ 30 bilhões

A Alphabet, controladora do Google, está em negociações avançadas para adquirir a startup de cibersegurança Wiz, com uma proposta avaliada em aproximadamente US$ 30 bilhões. Caso concretizada, esta transação será a maior na história da empresa de tecnologia, segundo informações de fontes próximas ao processo.

No ano passado, a Alphabet já havia considerado a compra da Wiz por US$ 23 bilhões, mas as negociações não avançaram devido a preocupações com possíveis implicações antitruste, levantadas por diretores e investidores da startup. Agora, a gigante da tecnologia voltou à mesa de negociações com uma oferta superior.

As discussões atuais estão em andamento e um acordo pode ser anunciado em breve, conforme revelado por duas fontes. A aquisição da Wiz é esperada para se tornar um dos maiores negócios do ano, embora possa enfrentar um exame rigoroso do FTC (Federal Trade Commission), especialmente sob a liderança do novo presidente Andrew Ferguson, que mantém diretrizes que permitem à agência bloquear aquisições significativas.

A Alphabet não comentou oficialmente sobre as tratativas e a Wiz também se absteve de fazer declarações.

Fundada em 2020 por ex-integrantes da unidade de inteligência cibernética israelense, a Wiz se estabeleceu nos Estados Unidos e oferece soluções de cibersegurança voltadas para ambientes de nuvem. A empresa tem se destacado como uma das startups de software que mais crescem no mercado, especialmente com o aumento da migração das operações empresariais para soluções baseadas na nuvem.

No ano passado, a Wiz alcançou uma receita recorrente anualizada de US$ 500 milhões e tem como meta dobrar esse valor até 2025, segundo o cofundador Roy Reznik. Seus serviços são utilizados por quase metade das 100 maiores empresas dos Estados Unidos.

A possibilidade de fusão entre Alphabet e Wiz foi inicialmente reportada pelo The Wall Street Journal e surge em um contexto desafiador para fusões e aquisições, onde a incerteza nas políticas comerciais e as flutuações do mercado têm dificultado o avanço desses negócios.

Os negociadores expressaram preocupação quanto à viabilidade de grandes aquisições tecnológicas sob a administração atual, especialmente após declarações do vice-presidente JD Vance sobre o suposto excesso de poder das grandes empresas de tecnologia.

A Wiz, que permanece como uma empresa privada, arrecadou US$ 1 bilhão em 2022, sendo avaliada em US$ 12 bilhões por um consórcio de investidores que inclui Andreessen Horowitz e Lightspeed Venture Partners. Após o fracasso das negociações com a Alphabet no ano passado, a startup manifestou interesse em buscar uma oferta pública inicial.

Se concretizada, a aquisição da Wiz superaria qualquer outra transação anterior da Alphabet. O maior negócio realizado pela empresa até agora foi a compra da Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões. Em 2022, a Alphabet também adquiriu a Mandiant por US$ 5,4 bilhões com o intuito de fortalecer sua divisão Google Cloud.

Atualmente, o Google Cloud ocupa o terceiro lugar em participação de mercado global no setor de computação em nuvem, detendo cerca de 12% do mercado, enquanto o Azure da Microsoft e Amazon Web Services lideram com participações de 21% e quase 33%, respectivamente.