Alpha Square Mall terá edição de Carnaval do Fredio’s BBQ Festival

A terceira edição do Fredio’s BBQ Festival acontecerá em Alphaville, no Alpha Square Mall, no dia 10 de fevereiro e com uma novidade, o evento será temático de Carnaval, com uma programação completa para toda a família. A atração terá entrada gratuita, assim como música ao vivo e marchinhas deixando a folia ainda mais divertida. No espaço, ainda haverá diferentes cortes de carnes nobres, como Wagyu, Picanha, Chorizo, Brisket Porco à Paraguaia, Costela de Chão, entre outros, distribuídos em seis estações comandadas por churrasqueiros convidados pela Fredio’s Steakhouse.

O festival gastronômico se tornou uma tradição no shopping e, além da especialidade do restaurante, que são os cortes nobres, o público poderá harmonizar com chopp e outras delícias do cardápio, como: arroz carreteiro, pão de alho, linguiça e Burger. No ano passado, o evento recebeu mais de 1300 apreciadores de churrasco.

O Fredio’s BBQ Festival é um encontro gastronômico que celebra a arte de preparar carnes e acompanhamentos deliciosos ao ar livre e neste ano traz uma temática diferente unido duas paixões dos brasileiros, churrasco e Carnaval. O evento atrai amantes de churrasco, famílias e amigos, proporcionando uma experiência única de sabores autênticos e entretenimento em um ambiente acolhedor.

BBQ Fredio’s Festival no Alpha Square Mall

Data: 10 de fevereiro

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita

Avenida Sagitário, 138 – Barueri