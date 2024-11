Alper Seguros inaugura nova filial no ABC

A Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, anuncia a inauguração de sua mais nova filial na cidade de São Bernardo do Campo, localizada no Domo Corporate. Com essa expansão, a Alper amplia sua atuação na região Sudeste, agora totalizando 24 escritórios no país.

“A expansão para São Bernardo do Campo é mais um passo importante em nossa estratégia de crescimento orgânico da Alper. A cidade, situada no coração da região do Grande ABC, foi escolhida estrategicamente por sua relevância como hub logístico, próxima ao Porto de Santos e ao Rodoanel, além da área portuária no litoral, que inclui potencial para seguros de marinas. Essa nova filial nos permitirá atender de forma mais próxima nossos atuais e futuros clientes na região do ABC e na Baixada Santista,” explica Alexandre Boccia, vice-presidente de filiais da Alper Seguros.

A filial de São Bernardo do Campo terá uma equipe liderada por Alexandre Gonçalves, superintendente da filial, com o suporte de um gerente de Benefícios e um gerente de Multiprodutos. A nova unidade oferecerá uma gama completa de serviços em seguros, incluindo transportes, riscos corporativos e benefícios, destacando a expertise da Alper em prestar consultoria 360º e suporte robusto.

“A atuação da filial se estenderá a outras cidades da Baixada Santista, como Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande, que representam mercados estratégicos para nossos serviços de seguros especializados”, destaca Gonçalves.

Com a nova filial, a Alper reforça sua missão de estar próxima de seus clientes e de consolidar sua presença em regiões de alto potencial, garantindo serviços de qualidade e consultoria de alta performance