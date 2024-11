Alok emociona público do Grande Prêmio de Fórmula 1 com 600 drones formando o rosto de Ayrton Senna 

A emoção da pista do Grande Prêmio da Fórmula 1 começou antes mesmo da bandeira de largada ser agitada. Na noite de sábado (02), Alok surpreendeu o público do evento esportivo ao iluminar o céu de Interlagos com 600 drones que formavam o rosto de Ayrton Senna, além do seu emblemático capacete, a bandeira do Brasil e mensagens como GPSP, ♥️ SP e o autógrafo do piloto. As imagens eram sincronizadas à performance de Alok na Fanzone -novo espaço dedicado aos fãs de automobilismo- a fim de rememorar as vitórias de Senna nas curvas do autódromo.

O set, que emulou os roncos dos motores de um carro de F1, trouxe a inédita “Driven by Faith”, faixa produzida e mixada com falas sobre fé e coragem do esportista: “Graças a Deus eu tenho bastante fé em Deus e minha vida mudou muito a partir do momento em que eu pude experimentar essa fé, essa força“. A música integra a coletânea Senna Driven, já disponível nas plataformas de streaming.

Comemorando os 30 anos de legado social e humanitário de Ayrton Senna, o Instituto Alok estabelece parceria com o Instituto Ayrton Senna no compromisso de transformar os desafios da educação brasileira em conquistas significativas e ações que impactem positivamente as novas gerações e o país.

“Sempre que me perguntam quais são as minhas inspirações, entre elas respondo: Ayrton Senna! Apesar de não tê-lo visto correr nas pistas, sua trajetória como esportista e cidadão é referência. Ele nos deixou um legado de aprendizados pelos quais me oriento, além de ser um nome que deu muito orgulho ao nosso país. Sua fé e coragem são duas de suas virtudes que busco trazer comigo. Ele é lembrado por seu compromisso com a humanidade e por uma trajetória de ética e determinação que o passar dos anos não apagou ou mesmo diminuiu“, disse Alok.