Alohomora: as portas do mundo bruxo se abrem nesta terça-feira (4) no Atrium Shopping

O Atrium Shopping se transforma em uma extensão de Hogsmeade nesta terça-feira, dia 4, servindo como ponto de encontro para bruxos e bruxas de todas as idades. Uma ação conjunta entre o empreendimento, a Cinemark e o Vassoura Quebrada proporciona uma experiência imersiva e inesquecível – comparecer fantasiado torna os momentos ainda mais especiais.

Tudo começa com a exibição de ‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’ (2004), o terceiro filme da saga do bruxo mais conhecido dos cinemas – e um dos preferidos de muitos fãs Potterheads. No site da Cinemark é possível conferir a programação e horários de exibição.

No final do filme, atenção: não jogue o ingresso fora. Isso porque ele vale um ‘Elixir da Virtude’ no restaurante Vassoura Quebrada – válido na compra de um hambúrguer.

E para tornar o dia ainda mais mágico, das 14h às 15h30 (em frente ao palco do Piso 2) e das 16h30 às 18h (em frente ao restaurante no Piso 1), personagens inspirados em bruxos e magos estão disponíveis para tirar fotos e interagir com o público.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais