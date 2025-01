Almoço nas férias: alunos das escolas estaduais terão refeições a partir das 11h de hoje (2)

A partir desta quinta-feira (2), as escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abrirão suas portas para o almoço nas férias, até o dia 31 de janeiro. As refeições serão servidas das 11h às 13h30 em unidades da rede localizadas em municípios em que os contratos de cozinheiras e compras de insumos são realizados diretamente pela pasta.

Assim como nos dias letivos, o cardápio é acompanhado pela equipe de nutricionistas da Seduc-SP, com a oferta de refeições balanceadas com preparos variados e ricos em nutrientes.

Para garantir a organização das equipes e evitar o desperdício de alimentos, foi aberta no mês de dezembro uma consulta pública na Secretaria Escolar Digital (SED) e nas próprias unidades, respondida por pais e responsáveis de estudantes interessados em receber o almoço.

Na rede estadual de São Paulo, a alimentação escolar é fornecida em mais de 3.000 escolas em 152 municípios do estado. Nas outras unidades, o serviço é realizado de forma descentralizada, pelas prefeituras, por isso não serão atendidas pela iniciativa.