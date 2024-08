Almir Sater e Gabriel Sater preparam noite inesquecível de Dia dos Pais na Vibra São Paulo

O palco da Vibra São Paulo recebe, para duas apresentações emocionantes e inesquecíveis em comemoração ao dia dos pais, os cantores Almir Sater e Gabriel Sater, no sábado, 10 de agosto. Com ingressos já disponíveis, a noite “2 vozes. 2 gerações.” promete dois shows completos de cada artista com um final de tirar o fôlego, o encontro do pai e filho para cantarem juntos algumas músicas, como “Voa Vagalume” e outros sucessos. Almir e Gabriel Sater além de dividir os palcos, também dividem o mesmo personagem, o Rachid, da novela Renascer, da TV Globo.

Almir Sater se apresenta acompanhado por sua viola de dez cordas, mais conhecida como viola caipira, e mostra ao público alguns clássicos de sua carreira como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal” e os projetos mais atuais AR (Grammy Latino 2016) e +AR (2018) em parcerias com Renato Teixeira, “D De Destino”, “Bicho Feio”, “Assim Os Dias Passarão”, “Venha Me Ver” entre outras.

Com um uma personalidade simples e carismática, Almir Sater interage com o público, contando ‘causos’, ou cantando grandes canções. Isso tudo sem deixar de lado a técnica ímpar e o magistral toque de viola, indispensáveis nas suas apresentações. A interação com o público flui tão natural que a impressão é de ter estado na sala de visitas do artista, completamente à vontade num tom mais intimista.

Já Gabriel Sater traz para o seu público o novo show “Noites Pantaneiras”, que é fruto do lançamento do seu 5º CD “Erva Doce” (indicado ao Grammy Latino 2023) e de seu grande sucesso na TV, como o peão Xeréu Trindade, no remake da novela Pantanal (TV Globo, 2022).

No repertório estão composições autorais e releituras como “Amor de Índio”, “Noite de Tempestade”, “Marruá”, “Cavalo Preto”, “Trindade”, “Quando For a Hora”, “Meu Lugar” que fizeram grande sucesso em novelas, filmes, peças teatrais e outros programas de TV ao longo dos seus 23 anos de carreira artística e 10 prêmios musicais.

Os ingressos para a noite “2 vozes. 2 gerações.” com shows do Almir Sater e Gabriel Sater na Vibra São Paulo podem ser adquiridos pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados (bilheteria da Vibra São Paulo, bilheteria do Teatro Bradesco e bilheteria do Teatro Opus Frei Caneca).

SERVIÇO

ALMIR SATER E GABRIEL SATER

2 VOZES, 2 GERAÇÕES

Data do evento: 10/08/2024

Horário: 22:00

Abertura da casa: 20:00

Configuração: Mesa

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis

Local: Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP)

