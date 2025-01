Almeidas Indicam exploram o ‘Cemitério da Saudade’ um marco histórico de Santo André

Rodrigo e Leonardo Almeida, do canal Almeidas Indicam, são referência quando o assunto é valorização e preservação de cemitérios. Recentemente, a dupla visitou o Cemitério da Saudade, no bairro Assunção, em Santo André (SP), um local que impressiona pela organização, beleza e riqueza cultural. Fundado em 1909, o cemitério é um verdadeiro patrimônio histórico da cidade e um exemplo de cuidado com a memória coletiva.

“A conservação aqui é impecável. Este espaço não é apenas um local de descanso, mas uma galeria a céu aberto que preserva histórias e tradições”, destacou Rodrigo Almeida. O casal, conhecido por quebrar tabus e estimular um olhar mais respeitoso sobre cemitérios, reforça que devemos diminuir os nossos preconceitos sobre esses locais.

Uma Galeria de Arte e História

O que mais chamou a atenção dos Almeidas foi a riqueza da arte tumular. Esculturas detalhadas, túmulos imponentes e símbolos que refletem histórias de vida e heranças culturais tornam o Cemitério da Saudade um museu ao ar livre. “Cada detalhe revela histórias emocionantes. É como uma jornada no tempo, onde os túmulos e fotos falam sobre a trajetória de famílias e de uma cidade inteira”, comentou Leonardo Almeida.

Durante a visita, o casal explorou túmulos famosos, como o do ex-prefeito Celso Daniel, figura histórica da região, que teve uma morte trágica, e o da santa popular Vanilda, que atrai devotos e visitantes com seu túmulo sempre decorado com flores e dezenas de placas de agradecimentos.

Um Apelo à Preservação

Além de dar visibilidade a essas histórias, os Almeidas aproveitam suas plataformas para conscientizar sobre a importância da conservação e do zelo por esses espaços. Eles destacam a necessidade de manter os cemitérios como lugares de memória, cultura e respeito, estimulando a sociedade a enxergar sua beleza e valor.

Os influenciadores também ressaltam a importância de quebrar o tabu sobre a morte, estimulando conversas sobre preferências e desejos em relação ao momento da despedida. Para eles, a morte é uma realidade inevitável que precisa ser abordada com naturalidade e respeito. Os inscritos no canal Almeidas Indicam compartilham que, após assistirem aos vídeos, passaram a falar abertamente sobre o tema e a cuidar de jazigos de familiares que estavam em situação de abandono. Muitos relataram que, com essa nova perspectiva, conseguiram enxergar a morte de maneira menos pesada, superando os medos e preconceitos acumulados ao longo dos anos.

Veja os vídeos do cemitério da Saudade de Santo André, no canal Almeidas Indicam: