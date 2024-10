Alma Livre lança primeiro DVD

A banda de reggae paulistana Alma Livre, tem o orgulho de anunciar o lançamento de seu primeiro DVD, intitulado Paz e Luz. Ao contrário dos lançamentos tradicionais, este DVD estará disponível exclusivamente online, sem formato físico, e pode ser acessado através das principais plataformas de música e pelo YouTube, a partir de 11 de outubro.

Com 12 canções, dentre elas uma releitura especial de “Redemption Song” autorizada pela família Marley, o DVD Paz e Luz conta ainda com a participação do Mestrinho, cantor, compositor e instrumentista e o Celso Moretti, grande nome do reggae mineiro. É uma celebração da rica cultura reggae, oferecendo aos fãs uma experiência imersiva com uma seleção de performances ao vivo. No primeiro semestre, foram lançadas cinco faixas – single do DVD (já são mais 500 mil plays no Spotify).

No repertório, estão algumas das principais canções da carreira da banda e três releituras de grandes hits de artistas que de alguma forma influenciaram e continuam a influenciar a banda como Bob Marley, Edson Gomes e Lulu Santos. “Fazer releitura de obras tão importantes, foi para nós um presente e uma grande responsabilidade, o objetivo nunca foi transformá-las, mas sim, acrescentar a elas um pouquinho da nossa sensibilidade e admiração, pela obra e pelo autor.” Alma Livre.

A Banda Alma Livre é a banda que mais cresce no segmento reggae brasileiro, foram 457% de crescimento só no primeiro semestre de 2023, segundo o Spotify, e a convite da Gravadora Atração, a banda aproveitou o bom momento para gravar o DVD Paz e Luz.“Este trabalho é uma linda viagem por vários momentos da nossa história, através da música, a satisfação de receber grandes amigos que nos emprestaram seus talentos para abrilhantar mais ainda essa viagem que nos encheu de gratidão e alegria, e é a energia que queremos compartilhar com o público, almejando sempre a a esperança, o amor e a união, contribuindo sempre para a construção de um mundo melhor de Paz e Luz !” afirma Alma Livre

Gravado ao vivo na primavera de 2023 no estúdio Apodi na Cidade de São Paulo, o DVD “Alma Livre Paz e Luz” tem direção áudio visual de Beto Mendonça, produção musical e arranjos da própria banda Alma Livre, lançamento e distribuição da Gravadora Atração.