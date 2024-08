Allianz Seguros sorteia ingressos para show de Paul McCartney em São Paulo

Após duas edições de muito sucesso da promoção Bora Pro Show, a Allianz Seguros retoma a campanha que levou os clientes para os espetáculos de Taylor Swift e Andrea Bocelli. Desta vez, a companhia sorteará ingressos para a apresentação de Paul McCartney. Ícone da música mundial, o artista, que alcançou fama como membro da banda The Beatles, volta ao Brasil com a turnê “Go Back”. Em São Paulo, o espetáculo contará com o patrocínio da seguradora e será realizado no Allianz Parque, no dia 16 de outubro.

Serão sorteados 50 pares de ingressos, válidos exclusivamente para os segurados pessoa física, que poderão assistir ao show com um acompanhante cada. Para participar, basta que os interessados tenham apólices da Allianz vigentes e ativas no período da promoção nos seguintes produtos: Acidentes Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual. Os clientes da Allianz em mais de um dos produtos participantes podem cadastrar mais de uma apólice, limitado a três cadastros para cada tipo de produto participante, aumentando assim as chances de serem sorteados.

“Assistir a uma grande apresentação no Allianz Parque é, sem dúvida nenhuma, uma experiência única, ainda mais quando se trata de Paul McCartney, um artista internacionalmente renomado que reúne multidões de diferentes gerações. Com a campanha ‘Bora pro Show’, conseguimos não só proporcionar essa possibilidade aos nossos clientes e nos aproximar ainda mais deles, mas também reforçar nosso compromisso de proteger as pessoas para que elas possam viver o melhor da vida”, diz Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

Além de ser uma experiência inesquecível, Maria Clara afirma que o ‘Bora Pro Show’ é um diferencial exclusivo que a Allianz oferece aos seus clientes. “A campanha foi criada com intuito de inovar e proporcionar memórias que lidam com a emoção. Este é mais um exemplo de ir além, agregando bem-estar à segurança e tranquilidade, como um benefício que enriquece a vida de quem confia em nós. Nesta edição, além de sortear ingressos, a Allianz Seguros também tem a honra de patrocinar o espetáculo, o que nos deixa duplamente felizes”, acrescenta.

Como participar

As inscrições devem ser feitas no site da promoção até às 23h59 de 29 de agosto de 2024. O sorteio acontecerá no dia 31 do mesmo mês. O regulamento completo pode ser conferido neste link.