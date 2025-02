Allianz Seguros nomeia diretora Regional Sul

Cleide Camilotto assume nesta segunda-feira (24), como diretora Comercial Regional Sul da Allianz Seguros. A executiva será responsável pelo desenvolvimento de negócios nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Assumo este novo desafio com o compromisso de identificar oportunidades no mercado, sempre com foco no crescimento sustentável e na entrega de valor”, destaca Cleide.

“Com mais de 25 anos de experiência na área Comercial, desenvolvi uma visão sistêmica e estratégica abrangente do mercado de seguros, que será fundamental neste ciclo profissional”, completa a executiva, que construiu uma trajetória sólida na Caixa Seguradora, onde atuou por mais de duas décadas e chegou ao cargo de superintendente Comercial Nacional. Mais recentemente, esteve no Sicoob Central Unicoob por quase três anos, exercendo a função de diretora executiva.

Graduada em Ciências Contábeis, Cleide possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Marketing e Vendas pelo CEDEPE, além de especialização em Economia e Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral.

Com a chegada de Cleide, Luciano Ambrosini, que ocupou interinamente o cargo de diretor Comercial Regional Sul entre janeiro e fevereiro, passa a dedicar-se integralmente à posição de diretor Comercial Regional São Paulo Interior.