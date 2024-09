Allianz Partners abre 200 vagas de emprego no ABC com salário inicial de R$1.755,00

A Allianz Partners Brasil, empresa líder global em assistência 24h, oferece 200 vagas para o cargo de Analista de Atendimento ao Cliente. As oportunidades são para atuar em regime presencial em São Bernardo do Campo, São Paulo, carga horária de 6 horas diárias, com salário inicial de R$1.755,00 e benefícios, como assistência médica, odontológica, vale-refeição, vale-transporte e PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados). As vagas serão preenchidas até o final do ano, além da possibilidade de mais candidatos ficarem cadastrados no banco de talentos da empresa para futuras oportunidades.

Os interessados precisam ter no mínimo 18 anos, Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados, de acordo com a escala. As vagas também são inclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Com mais de 35 anos de atuação no Brasil e aproximadamente 1,7 mil profissionais no país, a Allianz Partners faz parte do Grupo Allianz SE, o maior grupo segurador do mundo, e oferece serviços de assistência 24h automotiva e residencial, além de seguro viagem. Em maio de 2024, a unidade brasileira foi certificada pelo Great Place to Work® – Melhores Empresas para se Trabalhar, autoridade global em cultura no local de trabalho, experiência do colaborador e comportamentos de liderança.

“Na Allianz Partners Brasil, promovemos a gestão contínua de talentos, oferecendo capacitação interna e desenvolvimento para que nossos colaboradores estejam prontos para o futuro. Além disso, buscamos criar um ambiente de trabalho onde todos possam expressar sua singularidade, com acesso a recursos iguais e oportunidades justas”, afirma Simone Rezende, Superintendente de Recursos Humanos.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link da Allianz Partners na plataforma Gupy e cadastrarem seu currículo: https://bit.ly/3XTiRB6